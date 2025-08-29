Chicken: వండిన చికెన్ కర్రీని ఫ్రిజ్ లో ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేయచ్చు..?
మీరు ఈ రోజు వండిన చికెన్ కర్రీని.. కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేయవచ్చని మీకు తెలుసా? నమ్మకసక్యంగా లేకపోయినా ఇదే నిజం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
chicken curry
ఆదివారం వస్తే చాలు... మనలో చాలా మంది కచ్చితంగా ఇంట్లో చికెన్ వండుకుంటూ ఉంటారు. అయితే... ఒక్కోసారి వండిన కూర మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా కామన్ గా అందరు ఇళ్ల్లో జరిగేదే. అయితే.. మిగిలిన చికెన్ కర్రీని ఆ రాత్రి ఫ్రిజ్ లో ఉంచి... మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే తినేస్తారు. ఒకవేళ మరుసటి రోజు తినడం కుదరకపోతే.. చాలా మంది పారేస్తారు. కానీ.. మనం ఇంట్లో వండుకున్న చికెన్ కూరను ఎన్ని రోజులు ఫ్రిజ్ లో నిల్వ చేయవచ్చు..? ఎన్ని రోజుల వరకు చికెన్ తాజాగా ఉంటుంది..? దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందామా...
ఎంత టెంపరేచర్ లో నిల్వ చేయాలి?
మీరు ఈ రోజు వండిన చికెన్ కర్రీని.. కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేయవచ్చని మీకు తెలుసా? నమ్మకసక్యంగా లేకపోయినా ఇదే నిజం.రిఫ్రిజిరేటర్ ఉష్ణోగ్రత ఎల్లప్పుడూ 40°F (4°C) కంటే తక్కువగా ఉంటే.. 3 నుంచి 4 రోజుల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అది చికెన్ బ్రెస్ట్ లు, చికెన్ కీమా అయినా, అవన్నీ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర తాజాగానే ఉంటాయి. అయితే.. ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాల్సిన నియమం ఏమిటంటే.. చికెన్ ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లలో లేదా... గట్టి మూసివేసిన జిప్ లాక్ బ్యాగ్ లో నిల్వ చేయాలి. ఇది అందులో బాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఫ్రీజర్ లో కూడా..
మీరు చికెన్ను ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయాలనుకుంటే, దానిని ఫ్రీజ్ చేయడం ఉత్తమం. వండిన చికెన్ను -18°C (0°F) వద్ద ఫ్రీజర్లో 9 నెలల వరకు నిల్వ చేయవచ్చు. అయితే, దాని రుచి, నాణ్యతను కాపాడుకోవడానికి, దానిని 2 నుండి 6 నెలలలోపు ఉపయోగించడం ఉత్తమం. చికెన్ను చిన్న ముక్కలుగా కోసి, అవసరమైనప్పుడు సులభంగా ఉపయోగించడానికి ఫ్రీజర్ కంటైనర్లలో లేదా జిప్-లాక్ బ్యాగుల్లో నిల్వ చేయండి. ఫ్రోజెన్ చికెన్ను ఉపయోగించే ముందు, దానిని రిఫ్రిజిరేటర్లో 24 గంటలు కరిగించండి లేదా చల్లటి నీటిలో నానబెట్టండి. ఆ తర్వాత మాత్రమే దానిని తిరిగి ఉపయోగించాలి.
ఇలా మారితే మాత్రం...
చికెన్ తాజాగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడం ముఖ్యం. దానికి చెడు వాసన ఉంటే, రంగు మారితే, లేదా మృదువుగా , జిగటగా ఉంటే, దానిని తినకూడదు. అలాగే, USDA మార్గదర్శకాల ప్రకారం, చికెన్ వండిన రెండు గంటల్లోపు రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచాలి. లేకపోతే, గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువసేపు ఉంచడం వల్ల బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరిగి ఆహారం చెడిపోతుంది.
పాటించాల్సిన నియమాలు..
ఈ నియమాలు రోటిస్సేరీ చికెన్, గ్రిల్డ్ చికెన్ లేదా చికెన్ కర్రీ వంటి వివిధ వంటకాలకు వర్తిస్తాయి. అయితే, సాస్తో చికెన్ను నిల్వ చేయడం వల్ల దాని షెల్ఫ్ జీవితం తగ్గిపోతుంది. అలాంటి వాటిని వండిన వెంటనే తినేయడం ఉత్తమం.
ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే.. సరైన ఉష్ణోగ్రత, గాలి తగలని కంటైనర్ , ఫ్రీజింగ్ పద్ధతి వంటి నియమాలను పాటించడం తో వండిన చికెన్ను సురక్షితంగా ఉంచవచ్చు. అలా చేయడం వల్ల ఆహారం పాడవ్వదు. దాని తిన్నా మన ఆరోగ్యానికి వచ్చిన డోకా ఏమీ ఉండదు. ఫుడ్ వేస్టేజ్ కూడా ఉండదు.