Banana: రోజుకి ఒక అరటి పండు తింటే ఏమౌతుంది..?
Banana: చాలా చౌకగా లభించే అరటి పండులో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన బరువు తగ్గడం నుంచి మానసిక స్థితిని మెరుగుపరిచే వరకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. కేవలం రోజుకి ఒక్క పండు తిన్నా చాలు. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
Banana
అరటి పండు చాలా రుచిగా ఉంటుంది. కేవలం రుచి మాత్రమే కాదు.. దీని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చాలా పుష్కలం అని చెప్పొచ్చు. ప్రతిరోజూ ఒక అరటి పండు తినడం వల్ల మొత్తం శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు, మానసిక శ్రేయస్సు కూడా మెరుగుపడుతుంది. మరి, అరటి పండు తో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
తక్షణ శక్తి పెరుగుదల...
అరటి పండులో సహజంగా చక్కెరలు, కార్బోహైడ్రేట్లతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అవి శరీరానికి తక్షణ ఎనర్జీని అందిస్తాయి. అందుకే, వ్యాయామానికి ముందు, తర్వాత అరటి పండ్లు తినడం బెస్ట్ ఆప్షన్. నీరసం లేకుండా... ఎనర్జిటిక్ గా కనిపిస్తారు.
గుండె ఆరోగ్యం....
అరటి పండులో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ అరటి పండు తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.
జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది:
దీనిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది జీర్ణవ్యవస్థ సజావుగా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది:
అరటిపండ్లలో ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ఉంటుంది. ఇది సెరోటోనిన్ అనే సంతోషకరమైన హార్మోన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది మీ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
శరీర బరువును నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది:
కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే అరటి పండ్లు మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండినట్లు ఉంచుతాయి, తద్వారా మీరు అనవసరంగా చిరుతిళ్లు తినకుండా నిరోధిస్తాయి. ఇది మీ బరువును నియంత్రణలో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది:
అరటిపండ్లలోని మెగ్నీషియం , విటమిన్ B6 కండరాలను సడలించి, మీరు హాయిగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడతాయి. నిద్రలేమి ఉన్నవారు దీనిని ప్రయత్నించవచ్చు.
చర్మం, జుట్టుకు మంచిది:
యాంటీఆక్సిడెంట్లు , విటమిన్లు అధికంగా ఉండే అరటిపండ్లు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడతాయి. ఇంకా, అవి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.
అందువల్ల, ప్రతిరోజూ అరటిపండు తినడం మీ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఒక సరళమైన , ప్రభావవంతమైన మార్గం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాటుకు గొప్ప ప్రారంభం కావచ్చు.