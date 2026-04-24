Grapes: నల్ల ద్రాక్ష, పచ్చ ద్రాక్ష.. రెండింటిలో ఏది మంచిది? ఎవరు ఏది తినాలో తెలుసా?
Grapes: మీకు ద్రాక్ష పండ్లు తినడం ఇష్టమా? ఏ రంగు ద్రాక్ష పండ్లు తింటున్నారు..? నలుపు ద్రాక్ష లేదా ఆకు పచ్చ రంగులో ఉండే ద్రాక్షా..? ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదో తెలుసా?
Green Grapes vs Black Grapes
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరూ ఇష్టంగా తినే పండ్లలో ద్రాక్ష ముందు వరసలో ఉంటుంది. ద్రాక్ష ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే.. మనకు మార్కెట్లో చాలా రకాల ద్రాక్ష పండ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నల్ల ద్రాక్ష, ఆకు పచ్చ ద్రాక్ష ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటినే ఎక్కువ మంది తింటూ ఉంటారు. మరి.. ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిది? ఏవి తింటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? ఏ రంగు ద్రాక్ష ఎవరు తినాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
నల్ల ద్రాక్ష Vs ఆకు పచ్చ ద్రాక్ష..
ఈ రెండు రకాల ద్రాక్ష పండ్ల్లోనూ విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలో ఆంథోసయనినట్లు, రెస్వెరాట్రాల్ వంటి మరింత శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. యవ్వనంగా కనిపించేలా చేయడంలోనూ హెల్ప్ చేస్తాయి. మరోవైపు, పచ్చ ద్రాక్ష పండ్లలో కేలరీలు, చక్కెర కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు...
నల్ల ద్రాక్షలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ ద్రాక్షలో ఆంథోసయనిన్ సమ్మేళనాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో, గుండె సంబంధిత సమస్యలు తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. నల్ల ద్రాక్షలో ఉండే రెస్వెరాట్రాల్.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడి.. ఆయుష్షు పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి.
రుచి, ఆకృతి...
పచ్చ ద్రాక్ష సాధారణంగా గట్టిగా, తినడానికి అనువుగా, కొద్దిగా పుల్లగా, తియ్యగా ఉంటాయి. ఇవి సలాడ్లు, స్నాక్స్ కి బాగుంటాయి. అయితే, నల్ల ద్రాక్ష తియ్యగా,మృదువుగా ఉంటాయి. డెజెర్ట్స్ , ఇతర వంటలకు, జ్యూస్ కి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
విటమిన్ సి...
ఈ రెండు రకాల ద్రాక్షల్లో విటమిన్ సి ఉండటం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. అయితే, నల్ల ద్రాక్షలో అధికంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్రీ రాడికల్స్ తో పోరాడటానికి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి. ఇవి చర్మంపై వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపించకుండా, యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
జీర్ణక్రియ, హైడ్రేషన్..
ద్రాక్ష పండ్లలో నీరు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడి, శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతాయి. పచ్చ ద్రాక్ష తినప్పుడు మీ కడుపు తేలికగా అనిపించొచ్చు. నల్ల ద్రాక్షలో ఫైబర్, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్..?
ఈ రెండూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే. అయితే.. మీకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు , దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కావాలంటే నల్ల ద్రాక్ష ఎంచుకోవాలి. మీరు కొద్దిగా పుల్లగా, తక్కువ చక్కెర ఉన్నవి కావాలి అంటే.. గ్రీన్ గ్రేప్స్ ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. అయితే.. ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నా.. ద్రాక్ష మితంగా తినడమే మంచిది.