Amla Juice: చలికాలంలో ఉసిరికాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమౌతుంది?
Amla Juice: సహజంగా లభించే ఆహార పదార్థాలు వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, చిన్నగా కనిపించే ఉసిరికాయలో ఊహించని పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి.
Amla Juice
ఈ సీజన్ లో మనకు ఉసిరికాయ చాలా ఈజీగా లభిస్తుంది. ఉసిరికాయను చాలా మంది పెద్దగా ఆహారంలో భాగం చేసుకోరు. కానీ, ఈ కాలంలో ఈ కాయను తినడం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా.. ఈ ఉసిరికాయ జ్యూస్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఇది శరీరం మొత్తం శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుంది. వివిధ వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తుంది. దీనిలో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు లెక్కలేనన్ని ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. మరి, ప్రతిరోజూ ఉసిరికాయ జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం....
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది....
ఉసిరికాయ రసంలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. ఫ్లూ, జలుబు వంటి కాలానుగుణన ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి మనల్ని రక్షిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది....
ఉదయాన్నే ఉసిరికాయ జ్యూస్ తాగడం వల్ల జీర్ణ గ్రంథులు ఉత్తేజితమౌతాయి. జీర్ణక్రియను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాకుండా, అసిడిటీ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ప్రేగులు ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది...
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఉసిరికాయ రసం శరీరం నుంచి టాక్సిన్స్ బయటకు పంపి, చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. ఇది మొటిమలను తగ్గిస్తుంది. చర్మానికి సహజమైన మెరుపును అందిస్తుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది:
ఉసిరికాయ రసం క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు మూలాలు బలపడతాయి, చుండ్రు తగ్గుతుంది. చిన్న వయసులోనే తెల్ల వెంట్రుకలు వచ్చే సమస్య కూడా ఉండదు.
బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది:
ఉసిరికాయ రసం శరీర జీవక్రియను పెంచుతుంది. కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అందువల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు దీనిని తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.
చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది:
ఉసిరికాయ రసం మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది:
ఉసిరికాయ రసం శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది. గుండె కండరాలను బలపరుస్తుంది. ఇది మొత్తం గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
దీని ప్రకారం, ఒక గ్లాసు ఉసిరికాయ రసంతో మీ రోజును ప్రారంభించడం వల్ల శరీరమే కాకుండా మనస్సు కూడా రిఫ్రెష్ అవుతుంది.