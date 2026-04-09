Dosa: దోశకు పప్పు, బియ్యం ఇలా రుబ్బుతున్నారా? మీరు చేసే అతి పెద్ద తప్పు ఇదే
Dosa: ఇంట్లోనే దోశలు వేస్తున్నారా? తెలిసీ తెలియక మీరు చేసే కొన్ని తప్పుల కారణంగా మీరు ఎంతో హెల్దీ అనుకునే దోశ మీ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని మీకు తెలుసా?
Dosa Making Tips
చాలా మంది ఫేవరెట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో దోశ ముందు ఉంటుంది. అంతేకాదు.. దోశలు వేయడం చాలా సింపుల్ కదా అని ఇంట్లోనే చేసేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, ఈ దోశ విషయంలో ఎక్కువ మంది చాలా తప్పులు చేస్తుంటారు. ఆ తప్పులు చేస్తున్నాం అని తెలికుండానే చేస్తుంటారు. కానీ.. వాటి కారణంగా.. మీరు తినే దోశ మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా దెబ్బతీస్తుందని మీకు తెలుసా? మరి, ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1.దోశ పిండి తయారీ...
దోశ వేయడానికి ముందు పప్పులు, బియ్యాన్ని రుబ్బి పులియబెట్టాలి. చాలా మంది ఈ ప్రక్రియలోనే ఎక్కువగా తప్పులు చేస్తారు. పిండి రుబ్బుకున్న తర్వాత ఎక్కువ సేపు వెచ్చని ప్రదేశంలో లేదా బయట ఉంచడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా కూడా పెరిగి, దుర్వాసన రావడానికి కారణం అవుతుంది. ఎండాకాలంలో పిండి తొందరగా పులిసిపోతుంది. అదే.. శీతాకాలంలో అయితే.. దీనికి ఎక్కువ సమయం పట్టొచ్చు. కాబట్టి.. సీజన్ ని పట్టి.. పిండిని ఎంత సేపు పులియబెడుతున్నాం అనే విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎండాకాలంలో దోశ పిండిని 6 నుంచి 8 గంటలకు మించి బయట ఉంచకూడదు. చలికాలంలో 12 ఉంచినా పర్వాలేదు. ఈ చిన్న విషయం తెలియకపోతే దోశలు రుచిగా రావు.
దోశలో బంగాళదుంప కూర స్టఫ్..
మసాలా దోశలో బంగాళదుంపలను కూరను పెడతారు. కానీ చాలా మందికి తాము ఏ రకమైన బంగాళదుంపలను వాడుతున్నారనే దానిపై శ్రద్ధ పెట్టరు. మొలకెత్తిన లేదా అక్కడక్కడ పచ్చగా కనిపించే బంగాళదుంపలను కూర కోసం వాడకూడదు. అలాంటి బంగాళదుంపలు ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ కూరను కూడా ఎక్కువ సేపు గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే, ఉడికించిన బంగాళదుంపలు త్వరగా పాడైపోతాయి. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కి కూడా కారణం అవుతాయి.
బియ్యం, పప్పు నాణ్యత...
దోశ కోసం బియ్యం, పప్పులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అవి మరీ పాతవి కాకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే.. మరీ పాతవి ఎంచుకోవడం వల్ల వాటిపై బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాకుండా.. చాలా మంది బయట రెడీగా తయారు చేసి ఉన్న దోశ పిండి కొని తెచ్చుకొని ఇంట్లో దోశలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాటిలో వాళ్లు నాణ్యమైన పప్పు, బియ్యం కలపకపోవచ్చు. కాబట్టి.. ఇంట్లో మీరే స్వయంగా పిండి తయారు చేసుకోవడం మంచిది. ఇక.. మీరు రుబ్బుకున్న పిండి పులుపు వాసన వస్తే అలాంటి పిండిని పారేయడమే మంచిది.
నాన్-స్టిక్ కోటింగ్ను తనిఖీ చేయండి
మీరు దోశలు వేయడానికి నాన్స్టిక్ పాన్ ఉపయోగిస్తుంటే, దాని కోటింగ్ను తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి. టెఫ్లాన్ కోటింగ్ ఊడిపోతుంటే, వేడి చేసినప్పుడు అది మీరు వేసే దోశలోకి రసాయనాలను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది, ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరం. అందువల్ల, నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాకుండా ఐరన్ పాన్ లేదా పూర్తిగా చెక్కుచెదరని కోటింగ్ ఉన్న నాన్స్టిక్ పాన్ను ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించండి.
నూనె, నీటి స్వచ్ఛత
దోసె పిండిలో కలిపే నీరు, దోశ వేయడానికి ఉపయోగించే నూనె స్వచ్ఛమైన వాటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. దోసె పిండిని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన నీటితోనే కలపండి. వాడే నూనె కూడా మంచిదై ఉండాలి. లేకపోతే.. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.