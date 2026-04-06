Paneer: ఆరోగ్యానికి మంచిదని రోజూ పన్నీర్ తింటున్నారా? వీళ్లు మాత్రం అస్సలు తినకూడదు..!
Paneer: పాలతో తయారు చేసే పన్నీర్ ని ఇష్టపడని వారు చాలా అరుదు. పెళ్లి, విందు లేదా ఎదైనా శుభకార్యం ఉంది అంటే..కచ్చితంగా పన్నీర్ ఉండాల్సిందే. ఇలాంటి పన్నీర్ అందరూ తినకూడదని మీకు తెలుసా?
పన్నీర్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. రుచి మాత్రమే కాదు.. పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. పన్నీర్ లో ఉండే ప్రోటీన్, కాల్షియం శరీరాన్ని బలపరిచి, ఎముకలు, కండరాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అందుకే పన్నీర్ ను శాకాహారులకు ఒక గొప్ప ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికగా పరిగణిస్తారు. పన్నీర్ లో ప్రోటీన్, కాల్షియం, శారీరక అభివృద్ధికి అవసరమైన అనేక విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇది పిల్లల పెరుగుదలకు, కండరాల అభివృద్ధికి , ఎముకల బలానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారికి, ప్రోటీన్ అవసరం అనుకున్నవారు రోజూ ఈ పన్నీర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ పన్నీర్ మితంగా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి శక్తి లభించి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. తాజాగా ఉన్న పన్నీర్ గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకు అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తుంది. మరి ఇన్ని ప్రయోజనాలు అందే ఈ పన్నీర్ ని కొందరు పొరపాటున కూడా తినకూడదు. ఎవరు తినకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
పన్నీర్ ఎవరు తినకూడదు..?
పన్నీర్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, అది అందరికీ పూర్తిగా సురక్షితం కాదు. కొవ్వు అధికంగా ఉండే పన్నీర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే గుండె జబ్బులు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, కడుపు సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులకు అలెర్జీ ఉన్నవారు కూడా పన్నీర్ తినడం మంచిది కాదు. అలెర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా అధిక కొలెస్ట్రాల్, గ్యాస్, ఎసిడిటీ లేదా జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారికి పన్నీర్ తింటే హెవీగా అనిపించొచ్చు. వీరికి ఇది నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది, దీనివల్ల కడుపులో అసౌకర్యం కలగవచ్చు. అలాగే, పాల అలెర్జీ ఉన్నవారు పన్నీర్ పూర్తిగా తినకూడదు. పనీర్ తిన్న తర్వాత మీకు ఏమైనా అసౌకర్యం కలిగితే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం.
పన్నీర్ ఎప్పుడు తినాలి? ఎంత తినాలి?
పన్నీర్ ని ఎల్లప్పుడూ మితంగానే తీసుకోవాలి. రోజుకు 50 నుండి 100 గ్రాముల పన్నీర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే, తాజా , నాణ్యమైన పన్నీర్ను మాత్రమే తినాలి. రాత్రిపూట దీనిని తినకుండా ఉండటం మంచిది, ఎందుకంటే ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి, ఎసిడిటీని పెంచుతుంది.