Coriander Leaves: కొత్తిమీర రోజూ ఎందుకు తినాలి..? తింటే ఏమౌతుంది?
Coriander Leaves
కొత్తిమీర మనకు చాలా సులభంగా లభించే ఆకుకూర. దీనిని మనం ఇంట్లో కూడా చాలా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ కొత్తిమీర ఆకులను, వాటి గింజలను మనం రెగ్యులర్ గా వంటల్లో ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం. అయితే... ఈ ఆకులను రెగ్యులర్ గా తినాలి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి.... వీటిని ఏదో ఒక రూపంలో మన డైట్ లో భాగం చేసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? మన ఆరోగ్యం ఎలా మెరుగుపడుతుంది అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.....
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే కొత్తిమీర....
రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుచుకోవడం చాలా అవసరం. లేదంటే... మన శరీరంలో శక్తి తగ్గి.. జలుబు, జ్వరం , ఇన్ఫెక్షన్లు వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే.. ఈ రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడానికి కొత్తిమీర తీసుకోవాలి. ఈ ఆకుల్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలు పనితీరును మెరుగుపరిచి, రోగాలను ఎదుర్కునే శక్తిని పెంచుతుంది. కాబట్టి... తరచుగా ఆహారంలో కొత్తిమీరను చేర్చుకోవడం మంచిది.
కంటి ఆరోగ్యానికి కొత్తిమీర...
చిన్న వయస్సులోనే కంటి సమస్యలు రావడం ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్ అయిపోయింది. కొత్తిమీరలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, కెరోటినాయిడ్స్ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల కంటి చూపును కాపాడుతుంది. కంటిలో ఇన్ఫెక్షన్లు, వయసుతో వచ్చే కంటి సమస్యలు తగ్గించడంలో కొత్తిమీర సహాయపడుతుంది.
3. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
కొత్తిమీరలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అలాగే ఇది శరీరంలోని జీవక్రియను (metabolism) సక్రమంగా కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా శరీరంలోని టాక్సిన్లు బయటకు వెళ్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
4. చెడు కొవ్వును తగ్గిస్తుంది
కొత్తిమీరలో ఉండే ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చెడు కొవ్వులను (LDL cholesterol) తగ్గించి, మంచి కొవ్వులను (HDL cholesterol) పెంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో ఉపయోగపడుతుంది.
5. ఎముకలు, కీళ్లకు బలం ఇస్తుంది
ప్రస్తుతం వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అనేక మంది ఆర్థరైటిస్, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. కొత్తిమీరలో ఉన్న కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం వంటి ఖనిజాలు ఎముకలను బలంగా ఉంచడంలో, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. దీని వల్ల ఆర్థరైటిస్ వంటి వ్యాధులను కొంతవరకు నివారించవచ్చు.
6. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది
కొత్తిమీరలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వంటి సమస్యల నుండి రక్షణ కల్పించడంలో సహాయపడుతుంది.
7. చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది
కొత్తిమీరలో యాంటీబాక్టీరియల్, యాంటీఫంగల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇవి చర్మంపై వచ్చే మొటిమలు, మచ్చలు, దురద వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. కొత్తిమీరరసం లేదా కొత్తిమీర పేస్ట్ చర్మానికి అప్లై చేయడం ద్వారా సహజ కాంతి వస్తుంది.
8. బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది
కొత్తిమీరలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండుగా ఉంటుంది. దీని వల్ల ఎక్కువ తినకుండా ఉండి బరువును నియంత్రించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో శరీరంలోని టాక్సిన్లను బయటకు పంపి, కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది.
ఫైనల్ గా....
కొత్తిమీర మన వంటలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్య రక్షణలో కూడా ఒక సహజ ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఆకులనైనా, గింజలనైనా, కొత్తిమీర వాడకం శరీరానికి బలం, కంటి ఆరోగ్యం, చర్మ కాంతి, గుండె రక్షణ వంటి అనేక ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. కాబట్టి ఆహారంలో కొత్తిమీరను తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి.