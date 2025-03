Cucumber: కీరదోస ను వీటితో మాత్రం కలిపి తినకూడదు, ఎందుకో తెలుసా?

Read Full Gallery

వేసవిలో కీీరదోస తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ, కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలిపి మాత్రం అస్సలు తినకూడదట. మరి, వేటితో కలిపి తినకూడదో తెలుసుకుందాం..

Foods Not To Eat With Cucumber : ఎండాకాలం మొదలైపోయింది కాబట్టి రోజురోజుకు వేడి ఎక్కువ అవుతోంది. కాబట్టి వేడిని తట్టుకోవడానికి నీరు ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు మీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి. అలా మీరు ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా తినాల్సిన వాటిలో ఒకటి కీర దోసకాయ. ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువ కాబట్టి శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచుతుంది. దీన్ని మీరు పచ్చిగా లేదా సలాడ్‌లో వేసుకొని తినొచ్చు. కానీ కీరదోసకాయని కొన్ని ఆహారాలతో కలిపి తినడం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తింటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కీరదోసకాయని ఏయే ఆహారాలతో కలిపి తినకూడదో తెలుసుకుందాం.