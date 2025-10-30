Tulsi Water: పరగడుపున తులసి వాటర్ తాగితే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Tulsi Water: సీజనల్ గా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి తులసి వాటర్ చాలా గొప్పగా పని చేస్తుంది. మరి, ప్రతిరోజూ పరగడుపున తులసి వాటర్ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం....
tulsi water
వర్షాకాలంలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ సీజన్ లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే.. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ వంటి చాలా సమస్యలు వస్తాయి. సమస్య వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం కంటే, ఆ ప్రాబ్లమ్ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలా చేయడంలో తులసి నీరు బాగా పని చేస్తుంది.
తులసి నీరు ఎలా తయారు చేయాలి?
ఒక గ్లాసు నీటిలో 7-10 తాజా తులసి ఆకులను వేసి మరిగించాలి. నీరు సగం వరకు మరిగిన తర్వాత ఆ నీటిని వడకట్టి.. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. ఇందులో మీరు కొద్దిగా తేనె లేదా నిమ్మరసం కలిపితే రుచి బాగుంటుంది. అంతే ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది కూడా.
రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం...
వర్షాకాలంలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్ లు వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. తులసి నీటిలో ఉండే యాంటీ వైరల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు మన శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం ఈ తులసి నీరు తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా ఉండొచ్చు.
శ్వాస ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది...
వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో తేమ పెరగడంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి. తులసి నీరు సహజంగా ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫాన్ని కరిగించి, శ్వాసనాళాలను శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. ఇది ఆస్తమా లేదా అలర్జీతో బాధపడే వారికి కూడా ఉపశమనం ఇస్తుంది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
తులసి నీరు జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పరగడుపున తాగడం వల్ల ఆమ్లత్వం, గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. వర్షాకాలంలో జీర్ణక్రియ మందగించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, తులసి నీరు అద్భుత పరిష్కారం.
చర్మాన్ని అందంగా మార్చడంలో....
తులసి ఆకుల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని టాక్సిన్లను తొలగిస్తాయి. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం తులసి నీరు తాగడం వల్ల చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది, మొటిమలు కూడా తగ్గుతాయి.
మానసిక ప్రశాంతత
తులసి సహజంగా మన నరాల వ్యవస్థను శాంతపరుస్తుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మూడ్ను uplift చేస్తుంది. గోరువెచ్చని తులసి నీరు ఉదయం తాగడం రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
ఫైనల్ గా....
వర్షాకాలంలో పరగడుపున తులసి నీరు తాగడం చిన్న అలవాటు అయినా, పెద్ద ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఇది శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా, మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాసకోశం నుండి చర్మం వరకు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ తులసి నీరు మన ఆరోగ్యానికి సహజ రక్షణ కవచం అని చెప్పవచ్చు.