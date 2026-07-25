Hindu Temple: హిందూ ఆలయాల్లో గడియారాలు ఎందుకుండవో తెలుసా?
Hindu Temple: గుడికి వెళ్లినప్పుడు ఓసారి గమనించండి. ఆలయాల్లో గడియారాలు ఉండవు. ప్రతిచోటా ఉండే గడియారాలు ఆలయాల్లో మాత్రం ఎందుకు ఉండవు? దీని వెనుక ఓ ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది. అదేంటో తెలుసుకోండి.
గుళ్లలో గడియారాలు ఎందుకుండవు?
గుడికి వెళితే మనసుకు శాంతిగా ఉంటుంది. అయితే మీరు ఏ గుడికి వెళ్లినా చూడండి…గోడ మీద గడియారం కనిపించదు. ఇప్పుడు కొత్త కట్టే ఆలయాల్లో పెడుతున్నారేమో కానీ.. దాదాపు 99 శాతం గుళ్లలో గడియాలు ఉండవు. దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?
దేవుడు సమయం కంటే ముఖ్యం
ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు పదే పదే గడియారాన్ని చూస్తూనే ఉంటాము. అదే అలవాటు ఎక్కడికెళ్లినా ఉంటుంది. మనం గుడికి వెళ్లే ఉద్దేశం వేరు. అక్కడ దైవాన్ని అనుభూతి చెందాలంటే సమయాన్ని చూసుకోకూడదు. గడియారం కనిపించిదంటే ఎప్పుడు వెళ్తామా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అందుకే చాలా ఆలయాల్లో గడియారాలు పెట్టరు.
భారతీయ సంస్కృతి ఎప్పుడూ వర్తమానంలో ఈ క్షణంలోనే జీవించమని వివరిస్తుంది. దేవుడి ముందు నిలబడినప్పుడు, మన మనసు పూర్తిగా ఆయనమైనే ఉండాలి. గతం, భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచనలు మానేయాలి.
గడియారం పెట్టకూడదనే నియమం ఉందా?
ఆలయాల్లో గడియారాలు పెట్టకూడదనే నియమం ఎక్కడా లేదు. ఏ మత గ్రంథంలోనూ చెప్పలేదు. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా కట్టిన కొన్ని ఆలయాల్లో భక్తుల సౌకర్యం కోసం గడియారాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే పాత ఆలయాల్లో మాత్రం గడియారాలు కనిపించవు.
గడియారం లేకుండా గుడి పనులు ఎలా జరుగుతాయని సందేహం వస్తోంది. హారతి, ఇతర పూజల సమయాలను ముందుగానే నిర్ణయిస్తారు. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం ఆధారంగా ఈ సమయాలను ఖరారు చేసి వాటిని ఆ సమయానికి పాటిస్తారు. గడియారం లేకపోవడం వల్ల ఆలయ కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.