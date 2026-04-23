Viral news: ఆగస్టు 12న భూమిపై ఉన్న ప్రజలు కొన్ని సెకన్ల పాటూ గాలిలో తేలుతారా?
Viral news: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఆగస్టు 12న భూమి గురుత్వాకర్షణ కొన్ని సెకన్ల పాటు పూర్తిగా పోతుందని, ఆ సమయంలో ప్రజలు గాలిలో తేలుతారని దాని సారాంశం. ఇందులో నిజం ఎంతో తెలుసుకుందాము.
మనం గాలితో తేలుతామా?
ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ఇలా ఊహించుకోండి.. మీరు వీధిలో నడుస్తూ వెళుతుంటే మీ రెండు పాదాలు భూమిపై కాకుండా గాలిలో తేలడం మొదలుపెడితే.. ఒక్కసారిగా ఒక వింతైన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఆగస్టు 12న కొన్ని సెకన్ల పాటు మనిషులు ఇదే అనుభూతికి లోనవుతారని ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది. ఈ వాదనకు ప్రాజెక్టు యాంకర్ అనే పేరును కూడా పెట్టారు. నిజంగానే ఆగస్టు 12న ఈ వింత జరగబోతుందా? ఆరోజు గురుత్వాకర్షణ శక్తి కొన్ని సెకన్ల పాటు మాయం అయిపోతుందా? మనం గాలిలో తేలుతామా? ఇందులో నిజం ఎంతో తెలుసుకుందాం.
ప్రాజెక్టు యాంకర్ నిజమేనా?
సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న వార్తల ప్రకారం ఆగస్టు 12న గురుత్వాకర్షణను అకస్మాత్తుగా కోల్పోతుందని ఒక రహస్య నాసా నివేదిక చెప్పింది. ఆ సమయంలో ప్రజలు గాలిలో తేలుతారని ఆ వైరల్ వార్త వివరిస్తోంది. అయితే ఈ వాదన ఇలా సోషల్ మీడియాలో మొదలైందో లేదో అప్పుడే అది వైరల్గా మారిపోయింది. కానీ నిజానికి ఈ వాదన పూర్తిగా అబద్ధం. ప్రపంచంలో ప్రాజెక్టు యాంకర్ అనే మిషన్ ఏదీ లేదు. అలాగే ఈ వాదన సమర్థించే ఎలాంటి ఆధారాలు కూడా లేవని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీన్ని న్యూయార్క్ పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం ఈ వాదన మొత్తం ఒక అపోహ మాత్రమే.
భూమి బరువుగా ఉన్నంత కాలం
భూమికి ఉన్న గురుత్వాకర్షణ అనేది ఆన్ చేయగలిగే లేదా ఆఫ్ చేయగలిగే స్విచ్ ను కలిగి లేదు. భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి దాని ద్రవ్యరాశి కారణంగా ఏర్పడుతుంది. భూమి బరువుగా ఉన్నంతకాలం దాని గురుత్వాకర్షణ శక్తి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. భూమికి ఉన్న గురుత్వాకర్షణను తొలగించాలంటే భూమిలో చాలా భాగం తొలగించాలి. అది సాధ్యం కానిది.
గురుత్వాకర్షణ తరంగాల వల్ల?
మరికొందరు ఈ వాదనను గురుత్వాకర్షణ తరంగాలతో ముడిపెడుతున్నారు. అయితే నిజానికి సైన్స్ చెబుతున్న ప్రకారం గురుత్వాకర్షణ తరంగాలు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. వాటిని కొలవడం కూడా అంత సులభం కాదు. అవి మనుషులపై కానీ, భూమి గురుత్వాకర్షణపై కానీ ఎలాంటి ప్రభావం చూపించలేదు. కాబట్టి ఈ వార్త పూర్తిగా అబద్ధం. ఇది మనుషులను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఎవరో సృష్టించినది. కాబట్టి ఆగస్టు 12న ఎలాంటి వింత జరగపోవడం లేదు. భూమి గురుత్వాకర్షణ కోల్పోదు.