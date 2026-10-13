Flight: ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ సమయంలో విమానంలో లైట్లు ఆపేసి చీకటిగా చేస్తారెందుకు?
Flight: విమానంలో ప్రయాణించేవారు ఈ విషయం గమనించే ఉంటారు. ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ చేసే సమయంలో విమానం లోపల లైట్లు ఆపేస్తారు. ఇలా ఎందుకు ఆపేస్తారో తెలుసా? దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.
విమానంలో లైట్లు ఎందుకు ఆపుతారు?
విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఓ విషయం గమనించే ఉంటారు. విమానం టేకాఫ్ తీసుకునే ముందు, ల్యాండింగ్కు సిద్ధమయ్యే సమయంలో విమానంలోపల లైట్లను ఆపేస్తారు. ఇదంతా ప్రయాణికులు ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు చేస్తున్నారని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ దీని వెనుక ముఖ్యమైన భద్రతా కారణం ఉంది. విమానం టేకాఫ్ తీసుకునే సమయం, ల్యాండింగ్ అయ్యే సమయం చాలా కీలకం. ఈ సమయంలో ఏదైనా అనుకోని సమస్య ఎదురైతే ప్రయాణికులను త్వరగా బయటకు తీసుకెళ్లాల్సి రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకునే విమాన సిబ్బంది కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
ప్రయాణికులను సిద్ధం చేయడమే
విమానంలో లైట్లను తగ్గించడం వల్ల ప్రయాణికుల కళ్లకు తక్కువ వెలుతురు అలవాటవుతుంది. సాధారణంగా వెలుతురు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఒక్కసారిగా చీకటిలోకి వెళ్లినప్పుడు కళ్లకు స్పష్టంగా కనిపించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అదే సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే ఈ ఆలస్యం ఇబ్బందిగా మారవచ్చు. అందుకే ముందుగానే క్యాబిన్ లైట్లను తగ్గిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల బయట చీకటిగా ఉన్నా ప్రయాణికులు పరిసరాలను గుర్తించేందుకు కొంతవరకు సిద్ధంగా ఉంటారు. విమానంలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగినా, సాధారణ లైట్లు ఆగిపోయినా ఈ జాగ్రత్త ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి ప్రయాణాల్లో దీని ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఎమర్జెన్సీ దారులు స్పష్టంగా కనిపించేందుకు
విమానంలో అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే ప్రయాణికులు బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక మార్గాలు ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించేందుకు ఎగ్జిట్ బోర్డులు, నేల దగ్గర ఉండే అత్యవసర లైట్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. క్యాబిన్లో వెలుతురు తగ్గినప్పుడు ఇవి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దీంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటకు వెళ్లే దారిని త్వరగా గుర్తించగలరు. కిటికీల తెరలను తెరిచి ఉంచడం వల్ల విమానం బయట పరిస్థితులను కూడా సిబ్బంది గమనించగలరు. ఉదాహరణకు, ఏదైనా వైపు మంటలు లేదా పొగ కనిపిస్తే ఆ వైపు నుంచి ప్రయాణికులను బయటకు పంపకుండా మరో మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇలా క్యాబిన్ లైట్లను తగ్గించడం అనేది చిన్న విషయంలా కనిపించినా, ప్రయాణికుల భద్రతకు ఎంతో ఉపయోగపడే ముందస్తు జాగ్రత్త. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు వేగంగా స్పందించేందుకు తీసుకునే ముఖ్యమైన భద్రతా చర్య