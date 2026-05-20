Snakes Food : పాములు కప్పలనే ఎందుకంత ఇష్టంగా తింటాయి..?
Snakes Food : మనం చికెన్, మటన్ ఎలాగయితే ఇష్టంగా తింటామో పాములు కూడా కప్పలను అలాగే ఇష్టంగా తింటాయి. ఇలా కప్పలనే ఎక్కువగా తినడానికి పలు రీజన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుందాం.
పాములకు కప్పలే ఇష్టమైన ఫుడ్ ఎందుకు..?
ఓ ప్రాణి బ్రతకాలంటే మరో ప్రాణిని చంపి తినాల్సిందే... ఇది సింపుల్ ప్రకృతి నియమం. అందుకే మనిషితో సహా చాలా జంతువులు మాంసాహారులు... తోటి జంతువులనే అహారంగా తీసుకుని జీవిస్తాయి. అయితే మనిషి కోళ్లు, మేకలను ఎలాగైతే ఇష్టంగా తింటాడో ఇతర జంతువులు కూడా కొన్ని ప్రాణులను ఎక్కువగా తింటాయి. ఇలా పాములు కూడా కప్పలను ఎక్కువగా తింటాయి. ఎలుకలు, చిన్నచిన్న జంతువులను కూడా తినే పాములు కప్పలను మాత్రం ఏరికోరి ఎంచుకుంటాయి. ఇలా పాములు, కప్పలకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
2. కప్పలు ఈజీగా జీర్ణం..
పాములకు ఇతర జంతువులతో పోలిస్తే కప్పలను తినడం చాలా సులభం. ఎలుకలు లేదా పక్షులకు వెంట్రుకలు, ఈకలు ఉంటాయి. ఇవి పాము జీర్ణవ్యవస్థలో కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. కానీ కప్పల చర్మం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. వాటికి పదునైన గోళ్లు లేదా రక్షణ కవచాలు ఉండవు. దీనివల్ల పాము కప్పను మింగినప్పుడు అది త్వరగా జీర్ణమవుతుంది.
3. కప్పలు స్లోగా కదలడం
పాములకు దృష్టి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అవి కదలికలను, ఉష్ణోగ్రతను (Heat signatures) చాలా వేగంగా పసిగట్టగలవు. కప్పలు గెంతుతూ వెళ్తున్నప్పుడు కలిగే కదలికలు పామును త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి. ఆ కదలికల ద్వారా పాము తన వేటను సులభంగా లక్ష్యం చేసుకుంటుంది.
4. కప్పల్లో పాములకు ఉపయోగపడే పోషకాలు
కప్పలు పాములకు అవసరమైన ప్రోటీన్లు, తేమను అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో పాములకు ఆహారంతో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన నీరు కూడా కప్పల ద్వారా అందుతుంది. ఇది పాముల జీవక్రియకు (Metabolism) ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
5. కప్పల ఎముకల నిర్మాణం
కప్పల ఎముకలు చాలా మెత్తగా, వంగే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పాము తన దవడలను వెడల్పుగా తెరిచి, కప్పను ఏ దిశ నుంచైనా సులభంగా మింగగలుగుతుంది. కప్ప సైజు పాము తల కంటే పెద్దదిగా ఉన్నా, దాని శరీరం సులభంగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది.
ప్రకృతి నియమం ప్రకారం పాములు కప్పలను తినడం వల్ల కప్పల జనాభా నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇది పర్యావరణ సమతుల్యతకు చాలా అవసరం. అందుకే పాము తన ఆహారపు గొలుసులో కప్పలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది.