కంప్యూటర్ కీబోర్డుపై A B C Dలు వరుసగా ఎందుకు ఉండవు? అసలు కారణం ఇదే
కంప్యూటర్ కీబోర్డు లేదా ల్యాప్ టాప్ వంటి వాటిపై A B C Dలు వరుసగా ఉండవు. అలా ఎందుకు ఉండవో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దాని వెనుక పెద్ద కారణమే ఉంది. ఆ నూట యాభైఏళ్ల నాటి చరిత్ర గురించి తెలుసుకోండి.
కీబోర్డుపై A B C Dలు వరుసగా ఎందుకు ఉండవు?
కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ఫోన్లలో మనం వాడే కీబోర్డులపై అక్షరాలు ఎప్పుడూ ABC క్రమంలో కనిపించవు. దానికి బదులు పై వరుసలో మొదటి ఆరు అక్షరాలతో కూడిన QWERTY అమరిక ఉంటుంది. ఈ పద్ధతి వెనుక దాదాపు నూట యాభై ఏళ్ల నాటి ఆసక్తికరమైన చరిత్ర దాగి ఉంది. 1860వ దశకంలో క్రిస్టోఫర్ లాథమ్ షోల్స్ ఆధునిక టైప్రైటర్ను కనిపెట్టిన కొత్తలో, కీలను ఆంగ్ల అక్షరమాల ప్రకారమే వరుసగా పెట్టారు. అయితే ఆ పాతకాలపు మెకానికల్ యంత్రాల్లో ప్రతి అక్షరానికి ఒక చిన్న లోహపు ఊచ ఉండేది. టైపిస్టులు వేగంగా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు, పక్కపక్కనే ఉండే అక్షరాల ఊచలు ఒకేసారి పైకి లేచి ఒకదానితో ఒకటి తగులుకుని ఇరుక్కుపోయేవి. దీనివల్ల టైపింగ్ ఆగిపోయి, చేతులతో వాటిని విడదీయడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారేది.
అసలు కారణం ఇదే
ఈ సాంకేతిక సమస్యను పరిష్కరించడానికి షోల్స్, ఆయన బృందం ఒక సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆంగ్ల భాషలో ఎక్కువగా కలిసి వచ్చే అక్షరాల జంటలను గమనించి, వాటిని కీబోర్డుపై పక్కపక్కనే కాకుండా వేర్వేరు చోట్ల దూరంగా అమర్చారు. ఉదాహరణకు TH, ER, ST వంటి అక్షరాలు పక్కపక్కన రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. దీనివల్ల ఒక అక్షరాన్ని నొక్కిన తర్వాత ఆ లోహపు ఊచ వెనక్కి వెళ్లడానికి తగినంత సమయం దొరికింది. దాంతో కీలు ఇరుక్కుపోకుండా టైపింగ్ సాఫీగా సాగింది. ఇలా రూపొందించిన కొత్త అమరికకు పై వరుస మొదటి అక్షరాల ఆధారంగా QWERTY అనే పేరు వచ్చింది. 1878లో ఈ రూపకల్పనకు అధికారిక గుర్తింపు లభించి, టైప్రైటర్ల తయారీలో ఇదే ప్రామాణికంగా మారింది.
పాత పద్ధతినే పాటిస్తున్నాం
కాలక్రమంలో పాత టైప్రైటర్లు పోయి ఆధునిక కంప్యూటర్లు, డిజిటల్ తెరలు వచ్చాయి. ప్రస్తుత కీబోర్డుల్లో లోహపు ఊచలు ఉండవు కాబట్టి కీలు ఇరుక్కుపోయే సమస్య కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయింది. అయినా కూడా మనం పాత పద్ధతినే ఇప్పటికీ వాడుతున్నాం. ఎందుకంటే చాలా తరాలుగా ప్రజల చేతి వేళ్లు ఈ అమరికకే బాగా అలవాటు పడిపోయాయి. మార్కెట్లోకి ఇంకా వేగంగా టైప్ చేయగలిగే కొత్త నమూనాలు వచ్చినప్పటికీ, వాటిని ఎవరూ పెద్దగా ఆదరించలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టైపింగ్ నేర్చుకున్న కోట్లాది మంది వినియోగదారుల అలవాటును మార్చడం అసాధ్యంగా మారింది. అందుకే సాంకేతిక సమస్య కోసం మొదలైన ఒక పరిష్కారం, నేడు అందరికీ సహజమైన రోజువారీ అవసరంగా మారి స్థిరపడిపోయింది.