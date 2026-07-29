ఎవరైనా తుమ్మితే (Sneezing) అపశకునంగా భావించడం చూస్తుంటాం. ఎక్కడికైనా వెళ్లేవారు కాస్సేపు ఆగడం, ఏదైనా పని మొదలుపెట్టేవారు కొద్దిసేపు వాయిదా వేస్తుంటారు.
6వ శతాబ్దంలో యూరప్లో 'బ్యూబోనిక్ ప్లేగు' (Bubonic Plague) అనే భయంకరమైన అంటువ్యాధి వ్యాపించింది. ఆ సమయంలో తుమ్ము ఈ వ్యాధి మొదటి లక్షణంగా ఉండేది.
రోగి నుంచి ఇతరులకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా ఉండాలని, తుమ్మిన వ్యక్తి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. తుమ్మిన వెంటనే 'గాడ్ బ్లెస్ యూ' అని ప్రార్థించేవారు.
ఇక ప్రాచీన కాలంలో తుమ్మినప్పుడు శరీరం నుంచి ప్రాణం లేదా ఆత్మ బయటకు వస్తుందని, లేదా దుష్ట శక్తులు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయని ప్రజలు నమ్మేవారు. అందుకే తుమ్మును అపశకునంగా భావించేవారు.
తుమ్మినప్పుడు 'గాడ్ బ్లెస్ యూ' అని చెప్పడం వల్ల దుష్ట శక్తుల నుంచి ఆ వ్యక్తికి రక్షణ లభిస్తుందనే భావన ఉండేది. దాన్నే ఇప్పుడు ప్రజలు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు వారి ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోరుకునే ఒక సులభమైన పద్ధతి ఇది. ఇకపై ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు, ఈ చరిత్రను గుర్తుచేసుకుని 'గాడ్ బ్లెస్ యూ' చెప్పండి.
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