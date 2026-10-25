ప్రపంచంలో పురుషులకు ప్రవేశం లేని ద్వీపం.. దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన కారణం ఏంటంటే?
SuperShe Island: సముద్రం మధ్యలో పచ్చని చెట్లు, హడావుడి లేని అందమైన ప్రదేశం.. ఇలాంటి చోట కొంత సమయం గడపాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. అయితే ప్రపంచంలో ఓ ప్రత్యేకమైన ద్వీపంలో కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ప్రవేశం ఉంది.
ఎక్కడ ఉందీ ద్వీపం?
సూపర్షీ ఐలాండ్ ఫిన్లాండ్ దక్షిణ తీరానికి సమీపంలో బాల్టిక్ సముద్రంలో ఉంది. సుమారు 8.4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ప్రైవేట్ ద్వీపం చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, సముద్రపు అందాలు కనిపిస్తాయి. నగరాల రద్దీకి దూరంగా ప్రశాంతంగా గడపాలనుకునే వారికి ఇది ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం. ఇది ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని నిషేధిత ప్రాంతం కాదు. సాధారణ పర్యాటక ద్వీపం కూడా కాదు. మహిళలు తమ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకునేలా రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన వెల్నెస్ రిట్రీట్. అందుకే ఈ ద్వీపం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది.
ఈ ద్వీపాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు?
సూపర్షీ ఐలాండ్ను టెక్నాలజీ రంగంలో పనిచేసిన క్రిస్టినా రోత్ (Kristina Roth) ఏర్పాటు చేశారు. మహిళలు తమ రోజువారీ జీవితంలో ఎదుర్కొనే ఒత్తిళ్ల నుంచి కొంతకాలం దూరంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో ఆమె ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. చాలామంది మహిళలు ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు, సామాజిక అంచనాల మధ్య తమ ఆరోగ్యానికి, వ్యక్తిగత సంతోషానికి తగినంత సమయం కేటాయించలేకపోతుంటారు. సెలవుల్లో కూడా ఇతరుల అభిప్రాయాలు, తమ రూపం, ప్రవర్తన గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని, తమ గురించి తాము ఆలోచించుకునే అవకాశం కల్పించాలన్నదే ఈ ద్వీపం ఏర్పాటు వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం.
పురుషులకు ఎందుకు అనుమతి లేదు?
సూపర్షీ ఐలాండ్ ప్రత్యేకత పురుషులకు ప్రవేశం లేకపోవడమే. అయితే దీని వెనుక భద్రతాపరమైన కారణం కంటే మహిళలకు స్వేచ్ఛగా, సౌకర్యంగా సమయం గడిపే వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే ఆలోచన ఉంది. మహిళలు ఇతరుల అభిప్రాయాల గురించి ఆందోళన చెందకుండా తమ ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతతపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్వాహకులు భావించారు. అందుకే ఈ ద్వీపాన్ని మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. అయితే పురుషులకు ప్రవేశం లేదనే విషయం ప్రభుత్వ చట్టం వల్ల వచ్చిన నిషేధం కాదు. ఇది ప్రైవేట్ ఆస్తిపై నిర్వహించే రిట్రీట్కు సంబంధించిన విధానం.
ఇక్కడ మహిళలకు ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి?
సూపర్షీ ఐలాండ్ను భారీ పర్యాటక రిసార్ట్లా కాకుండా ప్రశాంతమైన వెల్నెస్ రిట్రీట్గా రూపొందించారు. ఇక్కడ మహిళలు తమ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టేందుకు అనువైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. యోగా, ధ్యానం, ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, ప్రకృతి మధ్య విశ్రాంతి, వ్యక్తిగత సమయం గడిపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ద్వీపానికి వచ్చే మహిళలు తమ హోదా, పేరు, సామాజిక స్థాయి కంటే తమ ఆరోగ్యం, సంతోషానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నదే ఈ రిట్రీట్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఒకేసారి ఎంతమంది ఉండవచ్చు?
సూపర్షీ ఐలాండ్ భారీ రిసార్ట్ కాదు. ఇక్కడ ఒకేసారి సుమారు ఎనిమిది మంది మహిళలు ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనివల్ల ఎక్కువ మంది సందర్శకులతో రద్దీ ఏర్పడకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కొనసాగించవచ్చు. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన క్లబ్లు, విశ్రాంతి కేంద్రాలు, వెల్నెస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. సూపర్షీ ఐలాండ్ కూడా ఇదే తరహా ఆలోచనతో ఏర్పాటైన ప్రైవేట్ రిట్రీట్.