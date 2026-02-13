Zodiac signs: ఈ 3 రాశుల వారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోరు, వీరిని నమ్మడం కష్టమే
Zodiac signs: ప్రేమలో, అనుబంధంలో, ఆర్ధిక సంబంధంలో నమ్మకం చాలా అవసరం. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి మాట నిలబెట్టుకునే గుణం ఉండదు. అలాంటి మూడు రాశుల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము.
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోని రాశులు
వాలెంటైన్స్ డే వచ్చిందంటే ఎన్నో వాగ్దానాలు చేసుకుంటారు ప్రేమికులు. ప్రేమ, నమ్మకం, బాధ్యతల గురించి ఎన్నో మాట్లాడుకుంటారు. ప్రేమలో ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చే వాగ్దానాలు వారి సంబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి. అయితే జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారి స్వభావం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. వీరు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోరు. ఇలాంటివారు మాట ఇచ్చినా కూడా నమ్మకపోవడమే మంచిది. ఏ రాశుల వారికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే గుణం ఉండదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు సాధారణంగా చురుకుగా ఉంటారు. మాట్లాడడంలో కూడా చక్కగా ఆకర్షణీయంగా మాట్లాడతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం పై చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. అయితే ఇదే స్వభావం వారికి కొన్నిసార్లు సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుంది. కొన్ని సమయాల్లో వీరు పరిస్థితిలో మారినప్పుడు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోరు మాటలు మార్చేస్తారు ఈ రాశి వారు ఏ విషయాని గురించైనా త్వరగా ఆలోచిస్తారు త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు కానీ అంతే వేగంతో అభిప్రాయాన్ని కూడా మార్చుకుంటారు అందుకే మీరు కొన్నిసార్లు ఇచ్చిన మాటను తప్పుతూ ఉంటారు
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి స్వేచ్ఛ అంటే చాలా ఇష్టం కొత్త ప్రయాణాలు అనుభవాలు తమకు నచ్చిన విధంగా జీవించడం వంటివన్నీ మీరు కోరుకుంటారు ఎవరైనా వీరికి ఎక్కువ నియమాలు పెట్టి బంధించాలనుకుంటే మాత్రం అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతారు అలాంటప్పుడు తాను ఇచ్చిన మాటను తప్పేందుకు కూడా ఆలోచించరు ధనస్సు రాశి వారు తప్పు చేయాలని ఉద్దేశం ఉండదు కానీ వారి స్వభావం వలన మాట మీద నిలబడలేని పరిస్థితులు వస్తాయి
కుంభ రాశి
కుంభ రాశికి చెందిన వారికి ఆలోచనలు ఎక్కువ అలాగే వీరు జల ప్రత్యేకంగా ఉంటారు తమ భావోద్వేగాలను లోపలే దాచుకుంటారు ఎవరికైనా అవసరం వస్తే ఎంతో నమ్మకంగా మాట ఇస్తారు కానీ ఆ విషయాన్ని సీరియస్ గా పట్టించుకోరు తమకు గౌరవం ఇస్తున్నట్టు అనిపించకపోతే ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోరు దీనివల్ల ఇతరులకు కుంభరాశి వారిపై మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడదు సరైన కమ్యూనికేషన్ పరస్పర నమ్మకం ఉంటే ఈ రాశి వారు కూడా నిజాయితీగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది