Vaibhav vs Manu : వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనం.. ఒలింపిక్ స్టార్ మను భాకర్ ఏమన్నారో తెలుసా?
Vaibhav Suryavanshi vs Manu Bhaker : వైభవ్ సూర్యవంశీ సాధించిన విజయాలపై ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ మను భాకర్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ గా మారాయి. అయితే, క్రికెట్ గురించి ఒలింపిక్ స్టార్ ను అడిగిన ప్రశ్నలపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు ఒలింపిక్ స్టార్ అదిరిపోయే సమాధానం
భారత స్టార్ షూటర్, ఒలింపిక్ మెడల్ విన్నర్ మను భాకర్కు ఎదురైన ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. యువ క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి ఒక కార్యక్రమంలో ఆమెను అభిప్రాయం కోరగా, నెటిజన్లు మాత్రం ఆ ప్రశ్న అడిగిన తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి మను భాకర్ ఏమన్నారంటే?
ఢిల్లీలో జరిగిన నేషనల్ రైఫిల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NRAI) 75వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో మను భాకర్ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో మీడియా ప్రతినిధులు ఆమెను కేవలం 13 ఏళ్లకే ఐపీఎల్లో అడుగుపెట్టి రికార్డు సృష్టించిన వైಭవ్ సూర్యవంశీ సాధించిన విజయాల గురించి అడిగారు.
మను భాకర్ షూటర్ కాగా, వైభవ్ క్రికెటర్. అయితే, మను తన స్వంత రంగంలో సాధించిన అద్భుతమైన విజయాలను పక్కన పెట్టి, ఒక క్రికెటర్ గురించి ఆమెను అడగడం పట్ల విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, మను భాకర్ ఎంతో పరిణతితో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు.
మను భాకర్ ఇచ్చిన అద్భుతమైన సమాధానం వైరల్
వయసు కంటే సరైన మార్గదర్శకత్వం ముఖ్యమని మను భాకర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఒక క్రీడాకారుడికి మంచి కోచ్, సరైన స్నేహితులు, ప్రోత్సహించే వ్యక్తులు చుట్టూ ఉంటే వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదు. 60 ఏళ్ల వయసులోనైనా లేదా 6 ఏళ్ల వయసులోనైనా మంచి విషయాలు జరగవచ్చు. వైభవ్కు సరైన మార్గదర్శకత్వం లభిస్తే, అతను భవిష్యత్తులో పెద్ద స్టార్ అవుతాడనడంలో సందేహం లేదు" అని 22 ఏళ్ల మను వివరించారు. యువ క్రీడాకారులు ఎలైట్ అథ్లెట్లుగా ఎదగడానికి వారికి లభించే సపోర్టు ప్రధాన కారణమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ఆగ్రహం
మను భాకర్ అంతటి గొప్ప విజేతను క్రికెటర్ గురించి అడగడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "ఆమె ఒలింపిక్ పతక విజేత అన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి. వైభవ్ గురించి ఆమె అభిప్రాయం అడగడం ఆమె క్రీడను, ఆమె సాధించిన రికార్డులను అవమానించడమే. ప్రతి విషయాన్ని క్రికెట్ కోణంలోనే చూడటం సరికాదు. అదే ప్రశ్నను వైభవ్ దగ్గరకు వెళ్లి మను భాకర్ గురించి అడగండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి" అంటూ ఒక యూజర్ ఘాటుగా స్పందించారు. క్రికెట్ కాని ఇతర క్రీడల అథ్లెట్లను ఎప్పుడూ క్రికెట్ చర్చల్లోకి లాగడంపై క్రీడాభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇద్దరు క్రీడాకారుల రికార్డులు ఇవే..
వైభవ్ సూర్యవంశీ అతి చిన్న వయసులోనే ఐపీఎల్లో అడుగుపెట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు. అండర్-19 క్రికెట్లోనూ, డొమెస్టిక్ క్రికెట్లోనూ సెంచరీలు బాది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇక మను భాకర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె భారతదేశం గర్వించదగ్గ షూటర్. ఒలింపిక్ గేమ్స్లో 2 పతకాలు సాధించిన ఘనత ఆమెది.
అంతేకాకుండా, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్, వరల్డ్ కప్లలో కలిపి మొత్తం 23 పతకాలు, ఆసియా క్రీడలు, ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లలో 12 పతకాలను మను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇద్దరూ తమ తమ రంగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తున్నప్పటికీ, ఒకరిని మరొకరితో పోల్చడం లేదా సంబంధం లేని ప్రశ్నలు అడగడం సరికాదని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.