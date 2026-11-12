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- భారత్ నుంచి శ్రీలంక దూరం 30 కిలోమీటర్లే.. అయినా రోడ్డు మార్గం, రైలు మార్గం ఎందుకు వేయలేదు?
భారత్ నుంచి శ్రీలంక దూరం 30 కిలోమీటర్లే.. అయినా రోడ్డు మార్గం, రైలు మార్గం ఎందుకు వేయలేదు?
భారత్ చాలా దగ్గరగా ఉండే దేశం శ్రీలంక. ఆ దేశంతో మనకు శత్రుత్వం కూడ లేదు. చాలా తక్కువ దూరమే ఉన్నా కూడా భారత్ నుంచి శ్రీలంకకు రైలు మార్గం లేదు. విమానాల్లో వెళ్లాల్సిందే ఎందుకిలా?
భారత్ నుంచి శ్రీలంక ఎంత దూరం?
భారతదేశంలోని ధనుష్కోడి, శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్ మధ్య కేవలం 24 నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉంది. ఇంత తక్కువ దూరం ఉన్నప్పటికీ, ఈ రెండు దేశాలను కలుపుతూ ఇప్పటివరకు రోడ్డు లేదా రైలు వంతెన నిర్మించలేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం రాజకీయ, భద్రతాపరమైన అంశాలు. శ్రీలంకకు చెందిన పలువురు రాజకీయ నాయకులు, ప్రజలు.. భారత్తో నేరుగా రోడ్డు మార్గం ఏర్పడితే తమ దేశ స్వతంత్రతకు, సహజ రక్షణ కవచానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అంతేకాకుండా సరిహద్దు భద్రత, అక్రమ చొరబాట్లు, కస్టమ్స్ నియంత్రణ వంటి సవాళ్లు రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలను వెనకడుగు వేసేలా చేస్తున్నాయి.
ఇవి కూడా కారణాలే
మరోవైపు మతపరమైన మనోభావాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల ముప్పు కూడా ఈ ప్రాజెక్టుకు పెద్ద అడ్డంకిగా నిలిచాయి. ఈ సముద్ర ప్రాంతంలో హిందువుల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీరాముడితో ముడిపడి ఉన్న చారిత్రక రామసేతు ఉంది. ఇక్కడ భారీ నిర్మాణాలు చేపడితే రామసేతుకు నష్టం వాటిల్లుతుందని భక్తులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అదనంగా పాక్ జలసంధి ప్రాంతం తరచుగా తీవ్రమైన తుఫాన్లు, సునామీలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు గురవుతుంటుంది. ఇంతటి ప్రమాదకరమైన సముద్ర వాతావరణంలో అన్ని కాలాలకు తట్టుకునే శాశ్వత వంతెన నిర్మించడం ఇంజనీరింగ్ పరంగా అత్యంత క్లిష్టమైన, ప్రమాదకరమైన పని.
బోలెడంత ఖర్చు కూడా
పర్యావరణ పరిరక్షణ, భారీ ఆర్థిక వ్యయం కూడా ఈ వంతెన నిర్మాణానికి ప్రతిబంధకాలుగా మారాయి. ఈ సముద్ర గర్భంలో అరుదైన పగడపు దిబ్బలు,సముద్రపు గడ్డి, విలువైన జలచరాలు నివసిస్తున్నాయి. భారీ యంత్రాలతో తవ్వకాలు జరిపితే ఈ సున్నితమైన సముద్ర జీవవ్యవస్థ శాశ్వతంగా దెబ్బతింటుందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. పైగా సముద్రంపై వంతెన లేదా సొరంగ మార్గం నిర్మించడానికి వేల కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఇంత భారీ ఖర్చు పెట్టినా, ఆ స్థాయిలో వాణిజ్య లాభాలు రావడం కష్టమనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాల్చడం లేదు.