- Home
- Feature
Salary Saving Tips : మంచి శాలరీ వస్తున్నా చేతిలో డబ్బు నిలవట్లేదా..? జీతం డబ్బులు పొదుపు చేసుకునే చిట్కాలివే
నేడు చాలామంది ఉద్యోగులు ఓ వింత ఆర్థిక సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. మంచి శాలరీ వస్తున్నప్పటికీ డబ్బు పొదుపు చేయలేకపోతుంటారు. అయితే ఇందుకు కారణమేంటో తెలుసుకుంటే సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు.
Salary Saving Tips : ఈ కాలంలో ఉద్యోగులకు మంచి శాలరీలే వస్తున్నాయి... కానీ నెల చివర్లో లెక్క చూసుకుంటే చేతిలో చిల్లిగవ్వ మిగలని పరిస్థితి. 'జీతం పెరిగితే పొదుపు కూడా పెరుగుతుంది' అని చాలామంది నమ్ముతారు. కానీ నిజానికి అలా జరగడం లేదు. చేతికొచ్చిన డబ్బు ఎటు పోతుందో తెలియకుండా మాయమవుతోంది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి. వీటిని కంట్రోల్ చేయగలిగితే మీ శాలరీలోంచి కొన్ని డబ్బులైనా పొదుపు చేయవచ్చు,
లైఫ్స్టైల్ ఇన్ఫ్లేషన్...
చేతిలో డబ్బు నిలవకపోవడానికి 'లైఫ్స్టైల్ ఇన్ఫ్లేషన్' ఒక పెద్ద కారణం. ఆదాయం పెరిగేకొద్దీ మన జీవనశైలి కూడా మెల్లగా మారిపోతుంది. ఎక్కువ అద్దె ఉండే ఇల్లు, కొత్త కారు, బ్రాండెడ్ వస్తువులు, కొత్త గాడ్జెట్లు కొనాలనే కోరికలు పెరుగుతాయి. దీంతో పెరిగిన జీతం అంతా ఖర్చులకే పోతుంది. దీనికి తోడు ఇంటి అద్దె లేదా EMI, కార్ లోన్, ఇన్సూరెన్స్, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు వంటి నెలవారీ ఖర్చులు జీతంలో పెద్ద భాగాన్ని మింగేస్తాయి. దీంతో మీ జీతం డబ్బులు ఆవిరైపోతాయి. కాబట్టి జీతం పెరిగినా కంట్రోల్ లో ఉండటం మంచిది... అవసరాల కోసం మాత్రమే ఖర్చు చేయండి.. లగ్జరీల కోసం కాదు.
3. చిన్నచిన్న ఖర్చులు
మనకు తెలియకుండానే డబ్బును ఖాళీ చేసే చిన్నచిన్న ఖర్చులుంటాయి. ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం, అనవసరమైన షాపింగ్, ట్యాక్సీలు వాడటం, ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు వంటివి ప్రతిసారీ చిన్న మొత్తమే అయినా, నెల చివరికి కలిపితే పెద్ద మొత్తం అవుతుంది. వీటన్నింటికీ మించి 'ఖర్చులు పోగా మిగిలితే పొదుపు చేద్దాం' అనే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. జీతం రాగానే పొదుపు కోసం డబ్బు పక్కన పెట్టకపోవడంతో, చేతిలో ఉన్నదంతా ఖర్చయిపోతుంది. అందుకే జీతం రాగానే కొంత డబ్బు పొదుపుచేయడం మంచిది.
4. అనుకోని ఖర్చులు
అనుకోని ఖర్చులు కూడా మన పొదుపును దెబ్బతీస్తాయి. హాస్పిటల్ ఖర్చులు, బండి రిపేర్లు, ఫంక్షన్లు లేదా ట్రిప్పులు వంటివి ఉన్నట్టుండి వచ్చి పడతాయి. వీటికి ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల సేవింగ్స్ కరిగిపోతాయి. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒకటే మార్గం. పొదుపు, పెట్టుబడిని జీవితంలో ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. జీతం రాగానే కొంత భాగాన్ని పక్కన పెట్టడం, ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం, సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక చేసుకోవడమే మన ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చే మార్గం.
5. క్రెడిట్ కార్డుల అతివాడకం
క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం కూడా ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఒకేసారి మింగేస్తుంది. చాలామంది చేతిలో డబ్బులు లేకున్నా క్రెడిట్ కార్డు ఉందికదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు చేస్తారు... నెల ఆరంభంలో క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులకే శాలరీ డబ్బులు వెళ్లిపోతాయి. కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డుల వాడకాన్ని తగ్గించాలి... అప్పుడే డబ్బుులు జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేస్తారు... శాలరీ ఆదా చేయగల్గుతారు.