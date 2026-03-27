ఈ దేశంలో ప్రైమరీ, సెకండరీ టీచర్ల సగటు జీతం 80,000 నుంచి 1,15,000 యూరోలు ఉంటుంది. అంటే .86 లక్షల నుంచి రూ.1.24 కోట్ల వరకు అన్నమాట.
జర్మనీలో పదేళ్ల అనుభవం ఉంటే చాలు టీచర్లు ఏటా రూ.59 లక్షల నుంచి రూ.72 లక్షల వరకు జీతాన్ని అందుకుంటారు.
ఇక్కడ టీచర్లు ఏటా రూ.72 లక్షల నుంచి రూ.90 లక్షల వరకు జీతాన్ని సంపాదిస్తారు.
ఈ దేశంలో సెకండరీ టీచర్ల సగటు వార్షిక జీతం మన కరెన్సీలో ఇది రూ.55 లక్షల నుంచి రూ.68 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
కెనడాలో సీనియర్ టీచర్లకు మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.75 లక్షలు జీతం ప్రతి ఏటా అందుకుంటారు.
ఈ దేశంలో అనుభవం ఉన్న టీచర్లు ఏటా 70,000 నుంచి 90,000 యూరోలు అంటే ఇది రూ.75 లక్షల నుంచి రూ.97 లక్షల జీతం అందుకుంటారు.
ఆస్ట్రేలియాలో టీచర్లకు 10 ఏళ్ల అనుభవం ఉంటే సుమారు రూ.65 లక్షలు వరకు సంపాదించుకుంటారు.
ఐర్లాండ్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న టీచర్లకు ఏటా 60,000 యూరోల అంటే రూ.65 లక్షలకు పైనే జీతం అందుతుంది..
