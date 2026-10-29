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- OTT : 2 డజన్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు.. ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రెడీగా ఉన్న ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!
OTT : 2 డజన్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు.. ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రెడీగా ఉన్న ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!
OTT Releases: అక్టోబర్ 30వ తేదీన వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏకంగా రెండు డజన్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయ్యాయి. ఆ ఫుల్ లిస్ట్ ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
2 డజన్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు
థియేటర్లతో పాటు ఓటీటీల్లోనూ ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు సందడి చేస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్, సోనీ లివ్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో చాలా కంటెంట్ రిలీజ్ అవుతోంది. ఇందులో 'సిగ్మా', 'డార్క్ హెవెన్' లాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 30న ఏయే సినిమాలు, సిరీస్లు ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం.
అక్టోబర్ 30 - ఓటీటీ రిలీజెస్
సిగ్మా (Sigma)
విజయ్ దళపతి కొడుకు జాసన్ సంజయ్ డైరెక్టర్గా పరిచయం అవుతున్న 'సిగ్మా' సినిమా అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ కానుంది. సందీప్ కిషన్, రాజు సుందరం, సంపత్ ఇందులో మెయిన్ రోల్స్ చేశారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు థమన్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు.
సబ్-ఇన్స్పెక్టర్: యుగంధర్ (Sub-Inspector: Yugandhar)
పోలీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన 'సబ్-ఇన్స్పెక్టర్: యుగంధర్' అక్టోబర్ 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సాయి కుమార్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాను రాఘవేంద్ర కటారి డైరెక్ట్ చేశాడు.
డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ (Don't Trouble the Trouble)
ఫహద్ ఫాజిల్ హీరోగా నటించిన 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతోంది. థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన ఈ సినిమా, ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుందో చూడాలి.
ఒకే రోజు 2 డజన్ల ఓటీటీ రిలీజెస్
అక్క (AKKA) – వెబ్ సిరీస్
కీర్తి సురేష్, రాధికా ఆప్టే, తన్వి అజ్మీ నటించిన 'అక్క' వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అవుతోంది. మహిళల ఆధిపత్యం ఉండే ఒక కల్పిత ప్రపంచం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. భవాని, రుద్ర మధ్య జరిగే పవర్ పాలిటిక్స్, రివెంజ్ ఇందులో హైలైట్.
మీఠే మే క్యా హై (Meethe Mein Kya Hai)
దీపావళి పండుగకు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసినప్పుడు జరిగే కథే 'మీఠే మే క్యా హై'. భార్యను కోల్పోయిన ఒక యువకుడు బాధ నుంచి కోలుకుంటున్న టైమ్లో, అతని సోదరి తన పెళ్లి గురించి చెప్పడంతో ఇంట్లో ఎలాంటి గందరగోళం జరిగిందనేది ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీలో చూడొచ్చు.
కపుల్ ఆఫ్ లైస్ (Couple of Lies) – వెబ్ సిరీస్
రెండు జంటలు కొన్ని వారాల పాటు తమ ఇళ్లను మార్చుకుని హాలిడే ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. స్టాక్హోమ్లో ఉండే హెలెన్, కార్ల్ సిసిలీకి వెళ్తారు. స్కార్లెట్, ఆడమ్ వీళ్ల ఇంటికి వస్తారు. సరదాగా మొదలైన ఈ ట్రిప్, సీక్రెట్స్ బయటపడే కొద్దీ డేంజర్గా మారుతుంది. ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో వస్తోంది.
హౌ టు రూయిన్ దీపావళి (How to Ruin Diwali) – వెబ్ సిరీస్
దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ టైమ్లో దాచిపెట్టిన ఒక ఎంగేజ్మెంట్ విషయం బయటపడితే ఫ్యామిలీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఈ సిరీస్ చూపిస్తుంది. ఈ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
కొలిజన్ కోర్స్ (Collision Course)
మాడ్రిడ్ నగరంలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్న టైమ్లో ఒక దొంగల ముఠా బ్యాంకులో చొరబడుతుంది. మామూలు దొంగతనం కాస్తా ప్రాణాల మీదకు ఎలా తెచ్చిందనేది ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథ. అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది రిలీజ్ అవుతోంది.
ది బర్త్డే గిఫ్ట్ (The Birthday Gift)
తన కొడుకు థియో పుట్టినరోజును గ్రాండ్గా చేయాలని తల్లి మార్లిన్ ప్లాన్ చేస్తుంది. కానీ ఒక ఊహించని గిఫ్ట్ వల్ల ఆ పార్టీ కాస్తా గందరగోళంగా మారుతుంది. ఈ కామెడీ మూవీ అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతోంది.
ఓటీటీలో ఈ వారం స్పెషల్స్
డార్క్ హెవెన్ (Dark Heaven)
తమిళ ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్న సినిమాల్లో 'డార్క్ హెవెన్' ఒకటి. అక్టోబర్ 30న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, సింప్లీ సౌత్, ఆహా తమిళ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇది రిలీజ్ కానుంది. టీవీ యాక్టర్ సిద్దు ఇందులో హీరో. ఒక కొండ ప్రాంతంలోని గ్రామంలో జరిగే మిస్టీరియస్ మరణాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
డెడ్-ఎండ్ జాబ్ (Dead-End Job) – వెబ్ సిరీస్
అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన హ్యోక్-జున్ అనే యువకుడు, ఎక్కువ జీతం ఇస్తామన్న ఒక యాడ్ చూసి పార్ట్ టైమ్ జాబ్లో చేరతాడు. కానీ ఆ జాబ్ అతని ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుందని తెలుసుకుంటాడు. ఈ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో వస్తోంది.
అపోకలిప్స్ జెడ్: న్యూ వరల్డ్ (APOCALYPSE Z: New World)
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక వైరస్ సోకిన తర్వాత జరిగే కథే 'అపోకలిప్స్ జెడ్: న్యూ వరల్డ్'. ప్రాణాలతో బయటపడేందుకు మనుషులు చేసే పోరాటాన్ని ఇందులో చూపించారు. అక్టోబర్ 30న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
లవ్ ఆల్వేస్ (Love Always) – వెబ్ సిరీస్
ఒక ముసలి జంట, ఒక యువ జంట మధ్య మాయల వల్ల ఆత్మలు మారితే ఏం జరుగుతుందనేది 'లవ్ ఆల్వేస్' కథ. ఈ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 30న జియో హాట్స్టార్లో రిలీజ్ కానుంది.
ఇతర ఓటీటీ రిలీజెస్
'అబ్సెస్' వెబ్ సిరీస్, 'అవరాచన్ అండ్ సన్స్' సినిమా అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో రానున్నాయి. 'అబ్సెషన్: ది ఒరిజినల్ అన్-కట్ వెర్షన్' జియో హాట్స్టార్లో, 'ఇమ్మోర్టల్' సినిమా సోనీ లివ్లో అక్టోబర్ 30న రిలీజ్ అవుతున్నాయి. 'రుద్రవనం పీఎస్' వెబ్ సిరీస్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'ది స్ట్రేంజర్స్' ఫ్రాంచైజీలో మూడో భాగం 'ది స్ట్రేంజర్స్: చాప్టర్ 3' లయన్స్గేట్ ప్లేలో, 'బిగ్ బేబీ' సినిమా షడర్ (Shudder) ఓటీటీలో, 'ది జెంటిల్మెన్ థీఫ్' సినిమా హులు (Hulu) ప్లాట్ఫామ్లో అక్టోబర్ 30న రిలీజ్ కానున్నాయి.