Indian Railways : టికెట్ ఉంటే చాలు రైలులో ఈ 5 సేవలు ఉచితం.. ఈ సీక్రెట్ సర్వీసెస్ మీరు వాడుకొండి
రైలు టికెట్ కొంటే కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే చేయొచ్చని అనుకుంటున్నారా..? కానీ ఈ టికెట్తో పాటు మనకు తెలియని ఎన్నో ఉచిత సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అవేంటో వివరంగా చూద్దాం.
రైల్వే ప్రయాణికులకు ఈ సేవలు ఉచితం..
భారత్లో రోజూ కోట్లాది మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో, సౌకర్యవంతంగా సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు రైలు ప్రయాణమే చాలామందికి మొదటి ఆప్షన్. అయితే రైలు టికెట్ కొన్న ప్రయాణికులకు కొన్ని ఉచిత సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయని చాలామందికి తెలియదు. ఇండియన్ రైల్వేస్ అందించే ఈ సేవలు మీ ప్రయాణాన్ని మరింత సులభంగా, సురక్షితంగా మారుస్తాయి.
వెయిటింగ్ రూమ్
రైల్వే స్టేషన్లలో లభించే ముఖ్యమైన సౌకర్యం 'వెయిటింగ్ రూమ్'. రైలు ఆలస్యంగా ఉన్నా లేదా మీరు స్టేషన్కు ముందుగానే వచ్చినా, ఇక్కడ ఉచితంగా కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. చాలా ప్రధాన స్టేషన్లలో ఏసీ, నాన్-ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఉచిత వైఫై
ప్రస్తుత కాలంలో ఇంటర్నెట్ తప్పనిసరి అయిపోయింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని చాలా రైల్వే స్టేషన్లలో ఉచిత వై-ఫై సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నారు. దీని ద్వారా మీ మొబైల్ డేటా వాడకుండానే రైలు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సిగ్నల్ సరిగా లేని చోట్ల ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఏసీ కోచ్ వారికి సౌకర్యాలు...
ఏసీ కోచ్లలో ప్రయాణించే వారికి రైల్వే శాఖ దుప్పటి, దిండు, బెడ్షీట్ వంటివి ఉచితంగా అందిస్తుంది. దీనికోసం అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట ప్రయాణాల్లో, చలికాలం లేదా వర్షాకాలంలో ఈ సౌకర్యాలు ప్రయాణాన్ని చాలా సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి.
వైద్య సహాయం...
ప్రయాణ సమయంలో ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా రైల్వే శాఖ సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్య సహాయం అందిస్తారు. అవసరమైతే తర్వాతి స్టేషన్లో డాక్టర్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు.
ఇతర సహాయం..
అంతేకాకుండా ప్రయాణంలో ఏమైనా సమస్య వస్తే టీటీఈ, కోచ్ అటెండెంట్ లేదా రైల్వే హెల్ప్లైన్ ద్వారా సహాయం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలకు ఈ సేవలు చాలా ముఖ్యం. ఈ ఉచిత సౌకర్యాల గురించి తెలుసుకుని, వాడుకుంటే మీ రైలు ప్రయాణం మరింత ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా ఉంటుంది.