భజ గోవిందం... ఎలా బతకాలో చెప్పే జీవిత సత్యం. ఏమన్నా లిరిక్సా అసలు
Bhaja Govindam: టాలీవుడ్ యువ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం స్వయంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘రియాలిటీ’ సినిమాలోని భజ గోవిందం పాట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులోని ప్రతి పదం జీవితానికి దగ్గరగా ఉండటంతో ఈ పాటకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
భజగోవిందం పాట ప్రత్యేకత ఏంటి.?
యువ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తొలిసారి దర్శకత్వ బాధ్యతలు చేపడుతున్న చిత్రం ‘రియాలిటీ’. మధ్యతరగతి కుటుంబాల జీవితాలు, వారి ఆలోచనలు, రోజువారీ సమస్యల నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో దేవికా భట్, శరత్ కుమార్, సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా విడుదలైన ‘భజగోవిందం’ పాట శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ పాటకు సనారే సాహిత్యం అందించగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు. కేరళకు చెందిన ప్రముఖ గాయని వైకోం విజయలక్ష్మి తన ప్రత్యేకమైన స్వరంతో పాటను ఆలపించారు. సులభంగా అర్థమయ్యే పదాలు, మనసుకు హత్తుకునే సంగీతం ఈ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
పాట విడుదలైన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, రీల్స్, వాట్సాప్ స్టేటస్లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జీవితాన్ని ఎలా చూడాలి? మనసుకు ప్రశాంతత ఎలా లభిస్తుంది? అనే అంశాలను పాటలో ప్రస్తావించడం శ్రోతలను ఆకర్షిస్తోంది. సాధారణంగా సినిమా పాటలు వినోదాన్ని అందిస్తాయి. అయితే ఈ పాట మాత్రం వినోదంతో పాటు జీవితాన్ని ఒక్కసారి ఆలోచించుకునేలా చేస్తోంది.
చిన్న చిరునవ్వు, ప్రేమతో మాట్లాడటం..
‘భజగోవిందం.. భజగోవిందం.. బతుకే కోలాహలం’ అంటూ సాగే పాటలో జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపాలనే భావన కనిపిస్తుంది. జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. సంతోషాలు, బాధలు, సమస్యలు, విజయాలు ఇలా ఎన్నో అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి. అయినప్పటికీ ప్రతి విషయాన్ని అతిగా ఆలోచిస్తూ మనశ్శాంతిని కోల్పోకూడదనే సందేశం ఇందులో ఉంది.
‘ఓ చిరునవ్వుతో ప్రేమగా పలికితే.. మనుషుల మనసుకి వెలుగవదా’ అనే భావం కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఎదుటివారితో మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నామనేది వారి మనసుపై ప్రభావం చూపుతుంది. కఠినంగా మాట్లాడటం వల్ల చిన్న సమస్య కూడా పెద్దదిగా మారవచ్చు. అదే ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా మాట్లాడితే అపార్థాలు తగ్గి సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.
మన చుట్టూ ఉన్నవారికి పెద్ద సహాయాలు చేయలేకపోయినా, ఒక మంచి మాటతో ధైర్యం చెప్పవచ్చు. బాధలో ఉన్నవారిని పలకరించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో మర్యాదగా వ్యవహరించవచ్చు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులే జీవితంలో మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
అలాగే ‘నీ మనసు ఏమని తెలిపితే ఆ పని నిజమని నమ్ముతూ.. కదులు పదా’ అనే భావం మనపై మనకు నమ్మకం ఉండాలని సూచిస్తుంది. మన లక్ష్యాల విషయంలో స్పష్టత కలిగి ఉండాలి. ఇతరులు ఏమనుకుంటారోనని ప్రతి అడుగులోనూ వెనక్కి తగ్గకుండా, మన ఆలోచనలను పరిశీలించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడం జీవితంలో ఎంతో అవసరం.
ఉన్నదాంతో సంతోషంగా బతకడం.. సొంత కాళ్లపై నిలబడటం
ఈ పాటలోని మరో ముఖ్యమైన భావం ‘ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో బతికితే అదే సుఖము’ అనేది. మనిషి జీవితంలో కోరికలకు అంతం ఉండదు. ఒక వస్తువు కొనాలనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మరో వస్తువు కావాలనిపిస్తుంది. ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ మన దగ్గర ఉన్నవి తక్కువని భావిస్తుంటాం. ఈ ఆలోచనల వల్ల ఉన్న సంతోషాన్ని కూడా ఆస్వాదించలేకపోతాం.
మన అవసరాలు, ఆదాయం, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని జీవించడం ముఖ్యం. ఆర్థికంగా మన స్థాయికి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అప్పులు చేసి ఇతరులను అనుకరించడం కంటే, మనకు ఉన్న వనరులతో జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. దీనర్థం లక్ష్యాలను వదులుకోవాలని కాదు. కొత్త లక్ష్యాల కోసం ప్రయత్నిస్తూనే, ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్న మంచి విషయాలను కూడా గుర్తించాలని అర్థం.
‘ఎవరికీ తలొంచక నువ్వు నీ కాళ్లపై నిలబడే గుణం వరము’ అనే భావం స్వతంత్రంగా జీవించడం ఎంత ముఖ్యమో చెబుతుంది. ఇతరులపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా మన కష్టంతో ఎదగడం ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, చదువు లేదా ఏదైనా వృత్తిలో మన సామర్థ్యాలను పెంచుకోవడం ద్వారా స్వతంత్రంగా నిలబడవచ్చు.
భవిష్యత్తుపై భయం వద్దు.. కానీ నమ్మకాన్ని మాత్రం వదులుకోవద్దు!
జీవితంలో రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ పూర్తిగా తెలియదు. ఉద్యోగం ఉంటుందా? ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా మారుతుంది? కుటుంబ బాధ్యతలను సరిగ్గా నిర్వహించగలమా? పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలామందిని వేధిస్తుంటాయి. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం సహజమే. కానీ జరగని విషయాల గురించి పదేపదే ఆందోళన చెందితే ప్రస్తుత జీవితంపై దృష్టి తగ్గుతుంది.
‘ఏదెలాగ రాసెనో అలాగే జరుగును.. మరెందుకో భయము’ అనే పాటలోని భావం భవిష్యత్తుపై అతిగా భయపడకుండా ఉండాలని సూచిస్తుంది. మన చేతుల్లో లేని విషయాల గురించి నిరంతరం ఆలోచించడం కంటే, మనం చేయగలిగిన పనులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
అదే సమయంలో ఈ భావాన్ని ప్రయత్నాలు మానేయాలని అర్థం చేసుకోకూడదు. భవిష్యత్తు మనకు తెలియకపోయినా, దాని కోసం సిద్ధపడే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం, డబ్బును పొదుపు చేయడం, కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం వంటి పనులు మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి.
‘అది అలాగ జరగక ఎలాగ జరిగినా వదులుకోకు ఎప్పుడూ నమ్మకము’ అనే భావం కూడా జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని చెబుతుంది. మనం అనుకున్నట్లుగా అన్ని పనులు జరగకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రయత్నాలు విఫలం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు మనకు ఇష్టమైన అవకాశాలు చేజారవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో నిరాశకు లోనై ప్రయత్నాలను పూర్తిగా ఆపేయకుండా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త మార్గాలను వెతుక్కోవాలి.
జీవితంపై నమ్మకం ఉండటం అంటే సమస్యలు రావని అనుకోవడం కాదు. సమస్యలు వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తి మనలో ఉందని విశ్వసించడం. ఈ ఆలోచన మనిషికి మానసిక ధైర్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఆశల వెంట పరుగెత్తుతూ జీవితాన్ని మర్చిపోవద్దు..
‘ఏవో తెలియని పరుగులు తీసే తొందరలో నీకే నువ్వే దొరకక సమయము గడపకు తెలివను భ్రమలో’ అనే భావం నేటి జీవనశైలికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. చాలామంది ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు సంపాదన, కుటుంబ బాధ్యతలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఇలా ఎన్నో విషయాలతో సమయం గడిచిపోతుంది.
ఈ క్రమంలో తమ ఆరోగ్యాన్ని, ఇష్టాలను, కుటుంబ సభ్యులతో గడపాల్సిన సమయాన్ని పట్టించుకోరు. ఎప్పుడూ ఏదో సాధించాలనే ఆలోచనలో ఉండి, ఇప్పటికే సాధించిన విజయాలను కూడా ఆస్వాదించలేకపోతారు. అందుకే అప్పుడప్పుడు ఆగి మన జీవితాన్ని మనమే పరిశీలించుకోవాలి. మనం చేస్తున్న పనులు నిజంగా మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయా? మన కుటుంబానికి సమయం కేటాయిస్తున్నామా? మన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నామా? అని ప్రశ్నించుకోవాలి.
‘చాలా ఆశల నడుమన.. చాల్లే అని చూడు ప్రాణం చిటికెలో తేలును ఆనందాల్లో’ అనే భావం కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతుంది. ఆశలు ఉండటం తప్పు కాదు. జీవితంలో ఎదగాలనే కోరిక మనిషిని ముందుకు నడిపిస్తుంది. కానీ ప్రతి కోరిక నెరవేరినప్పుడే సంతోషంగా ఉంటానని అనుకుంటే, ఆ ఆనందం ఎప్పటికీ అందకుండా పోవచ్చు.
మన దగ్గర ఉన్న కుటుంబం, స్నేహితులు, ఆరోగ్యం, చిన్న చిన్న విజయాలు, ప్రశాంతంగా గడిపే క్షణాలు కూడా విలువైనవే. వాటిని గుర్తించి ఆస్వాదించడం నేర్చుకోవాలి. పని చేయాలి, సంపాదించాలి, లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి. అదే సమయంలో మనసుకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. మనకు ఇష్టమైన పనులు చేయాలి. ఆప్యాయంగా మాట్లాడే మనుషులతో సమయం గడపాలి.
మొత్తంగా ‘రియాలిటీ’ సినిమాలోని ‘భజగోవిందం’ పాట జీవితాన్ని సరళంగా చూడాలని, మనపై మనకు నమ్మకం ఉంచుకోవాలని, ఇతరులతో ప్రేమగా వ్యవహరించాలని, ఉన్నదానిలో సంతోషాన్ని వెతుక్కోవాలని గుర్తుచేస్తోంది. భవిష్యత్తు కోసం ప్రయత్నిస్తూనే వర్తమానాన్ని కోల్పోకూడదనే సందేశాన్ని అందిస్తోంది. అందుకే ఈ పాటలోని భావాలు చాలామందికి తమ జీవితాన్ని గుర్తుచేస్తూ మనసుకు దగ్గరవుతున్నాయి.