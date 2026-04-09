GPS Tracker: భార్య చెప్పుల్లోనే జిపిఎస్ ట్రాకర్ పెట్టాడు, అసలు నిజం కనిపెట్టేసాడు
GPS Tracker: భార్యపై అనుమానంతో ఆ వ్యక్తి ఎవరికి రాని తెలివైన ఆలోచన చేశాడు. ఏకంగా భార్య చెప్పుల్లోనే జిపిఎస్ ట్రాకర్ పెట్టాడు. ఆమె ఎక్కడికి వెళుతుందో తెలుసుకున్నాడు. చివరికి ఆమె సీక్రెట్ ను కనిపెట్టేసాడు.
భర్త కొత్త ఆలోచన
సినిమాల్లో, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నవలల్లోను ఎక్కువగా ఇలాంటి పనులు చేసేవారు కనిపిస్తారు. కానీ నిజ జీవితంలో కూడా టెక్నాలజీ పెరిగిపోవడం వల్ల ఓ వ్యక్తి జిపిఎస్ ట్రాకర్ని ఏకంగా తీసుకెళ్లి చెప్పుల్లోనే అమర్చాడు. బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతుంది. తన భార్యపై అనుమానంతో భర్త చేసిన పని టెక్నాలజీ దుర్వినియోగాన్ని సూచిస్తున్నా... కొన్ని సమయాల్లో మాత్రం అది నిజాయితీగల వ్యక్తులను కాపాడుతుందని, తప్పు చేసిన వారిని పట్టిస్తుందని మాత్రం ఎంతో మంది వాదిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
పాట్నాలోని ఫుల్వారి షరీఫ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తికి తన భార్యపై ఎంతో అనుమానం వచ్చింది. ఆమె తరచూ బయటకు వెళ్లడం, ఎక్కడికి వెళ్లావు? అని అడిగితే పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడం.. ఆ అనుమానాన్ని పెంచేశాయి. ఆమె నేరుగా ఏది చెప్పదని అర్థం చేసుకున్న భర్త.. ఆమె గుట్టు రట్టు చేయాలని ప్లాన్ చేశాడు. ఇందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే అతి చిన్న సైజు జిపిఎస్ ట్రాకర్ ను కొన్నాడు. దానిని ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఆమె రోజు వేసుకునే చెప్పుల్లోని సోల్ కింద అమర్చాడు.
భార్య సీక్రెట్ ఇదే
భార్యకు జిపిఎస్ ట్రాకర్ ఉన్న సంగతి తెలియక ఎప్పటిలాగే పని ఉందని అబద్ధం చెప్పి బయటకు వెళ్ళింది. ఇక భర్త మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లిందో గమనించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆమె ఒక హోటల్లో లేదా ఏదో ఇంట్లో ఉన్నట్లు ఆ మ్యాప్ లో కనిపించింది. ట్రాకర్ ద్వారా లొకేషన్ కచ్చితంగా తెలిసింది. భర్త తన స్నేహితులతో కలిసి వెంటనే ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడ తన భార్య మరొక వ్యక్తితో కలిసి ఉండటం చూసి భర్త షాక్ అయిపోయాడు. ఇద్దరినీ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు.
చివరికి ఏమైంది?
భార్యాభర్తల గొడవ రోడ్డుపైకి చేరింది. భర్త తన భార్యను ఆమెతో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా ఇంట్లోంచి బయటికి లాక్కొచ్చాడు. స్థానికులంతా అక్కడ చేరారు. విషయం తెలుసుకున్న జనం భార్య ఎంతగా మోసం చేసిందో అర్థం చేసుకున్నారు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వారందరినీ పోలీసులు వచ్చి స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు. పోలీస్ స్టేషన్లో భర్తను అసలు ఏం జరిగిందో కనుక్కున్నారు. ఆ సమయంలోనే జిపిఎస్ ట్రాకర్ ఆమె చెప్పుల్లో అమర్చిన విషయం బయటపడింది. ఒక్కసారిగా పోలీసులు సైతం షాక్ అయ్యారు. కాకపోతే దీనిపై ఎవరూ కూడా ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకోలేదు. దీంతో పోలీసులు అందరినీ వదిలేశారు. కానీ భార్య చెప్పుల్లో జిపిఎస్ ట్రాకర్ అనే వార్త మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారిపోయింది.