Pawan Kalyan Love Story: పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా లెజినోవా.. వీరిద్దరిలో మొదట ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరో తెలుసా?
Pawan Kalyan Love Story: మెగా ఫ్యామిలీలో కోడలిగా అడుగు పెట్టింది రష్యన్ యువతి అన్నా లెజినోవా. పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఈ మధ్యనే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఖాతా తెరిచి యాక్టివ్గా మారింది.
అన్నా లెజినోవా ‘ఆస్క్ మి ఎనీ థింగ్’
పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగా అన్నాలెజినోవాకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఇలా ఖాతా తెరిచిందో లేదో లక్షల మంది ఆమెను ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారు. మెగా అభిమానులే కాదు జనసేన కార్యకర్తలు కూడా ఆమెను ఫాలో అవుతున్నారు. అయితే ఇన్ స్టాగ్రామ్లో ఫాలోవర్స్తో చిట్ చాట్ చేసింది. ‘ఆస్క్ మీ ఎనీ థింగ్’ అని ఆమె అడగ్గానే అభిమానులు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగారు. ఆ ప్రశ్నలకు చాలా ఓపికగా సమాధానం చెప్పింది అన్నా లెజినోవా.
అన్ని తెలుగు వంటలు వచ్చు
పవన్ కళ్యాణ్ని పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎన్నో తెలుగు వంటలు నేర్చుకున్నట్టు చెప్పింది అన్నాలెజినోవా. ఒక ఫాలోవర్ మీరు వంట చేయగలరా అని ప్రశ్నిస్తే... ‘మా అత్తమ్మ దగ్గర నేను వంటలు నేర్చుకున్నాను. బిర్యాని, రొయ్యల ఇగురు, పాలక్ పనీర్, చేపల పులుసు, పప్పు, గోంగూర చట్నీ, దోశ, ఇడ్లీ’ ఇలా ఎన్నో వంటకాలు చేయడం వచ్చని చెప్పింది అన్నా. మరొక అభిమాని పవన్ కళ్యాణ్కి ఇష్టమైన ఆహారం ఏమిటని ప్రశ్నించా.రు దానికి అన్నా ‘మా అత్తమ్మ చేసే మసాలా చికెన్ కర్రీ అంటే పవన్ కు చాలా ఇష్టం. నేను కూడా ఆ వంటను నేర్చుకున్నాను. అలాగే వదినమ్మ సురేఖ చేసే చేపల పులుసును కూడా పవన్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు’ అని చెప్పింది.
ఎవరు ముందు ప్రపోజ్ చేశారు?
మరొక ఫాలోవర్ అందరికన్నా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు. ఇద్దరిలో ముందుగా ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు వదినా? అని ప్రశ్నించారు. దానికి అన్నా లెజినోవా ‘మీ అన్నయ్యే’ అని చెప్పింది. అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాకు ప్రేమ, పెళ్లి ప్రపోజల్ చేసినట్లు దీని ద్వారా తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ తీన్మార్ సినిమా షూటింగ్లో కలిశారు. తీన్మార్ లో అన్నా లెజినోవా పాత్ర ఏమీ లేదు. కేవలం ఒక పబ్ లో ఇలా కనిపించి అలా మాయం అయిపోతుంది. కానీ ఆ సీన్లోనే పరిచయం ఏర్పడి అది స్నేహంగా మారి చివరకు పెళ్లి వరకు దారి తీసింది. సినిమా సెట్స్లో మొదలైన పరిచయం ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలతో గాఢమైన బంధంగా మారిపోయింది. వీరిద్దరూ 2013లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ పెళ్లి కూడా చాలా సింపుల్గా జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ జీవితంలో ఇది మూడో వివాహం. గత 15 ఏళ్లుగా వీరిద్దరి బంధం స్థిరంగా సాగుతూ వస్తోంది. అన్నా కూడా కొణిదెల కుటుంబంలో బాగానే కలిసిపోయింది. భారతీయ సాంప్రదాయాలను కూడా గౌరవిస్తుంది.