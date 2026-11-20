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- Old Plastic Bottles: పాత ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కొత్త బట్టలు తయారు చేస్తారా? వాటిని వేసుకుంటే ఏం కాదా?
Old Plastic Bottles: పాత ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కొత్త బట్టలు తయారు చేస్తారా? వాటిని వేసుకుంటే ఏం కాదా?
Old Plastic Bottles: సాధారణంగా మనం ఉపయోగించిన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను బయట పడేస్తుంటాం. కానీ అవే పాత బాటిళ్లు అందమైన టీ షర్టులు, స్పోర్ట్స్ దుస్తులుగా మారుతున్నాయని మీకు తెలుసా? అసలు బాటిళ్లతో బట్టలను ఎలా తయారుచేస్తారు? వీటిని వేసుకోవడం సురక్షితమేనా?
పాత ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కొత్త బట్టలు తయారు చేస్తారా?
మనం రోజూ వాడే ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను ఖాళీ అయిన తర్వాత చెత్తలో పడేస్తుంటాం. కానీ అలాంటి పాత ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో అందమైన టీ షర్టులు, జాకెట్లు, స్పోర్ట్స్ దుస్తులు, బ్యాగులు తయారు చేస్తున్నారంటే నమ్ముతారా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజమే. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించి, వాటిని రీసైక్లింగ్ చేసి వస్త్రాల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో తయారుచేసిన బట్టలను మనం నేరుగా వేసుకోవచ్చా? వాటివల్ల చర్మానికి ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా? అసలు పాత వాటర్ బాటిల్స్ అందమైన దుస్తులుగా ఎలా మారుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బాటిళ్లతో బట్టలు తయారు చేసే విధానం
మనం ఉపయోగించే చాలా వాటర్ బాటిళ్లు PET (పాలిథిలీన్ టెరెఫ్తాలేట్) అనే ప్లాస్టిక్తో తయారవుతాయి. ఇదే రకమైన ప్లాస్టిక్ను రీసైక్లింగ్ చేసి పాలిస్టర్ ఫైబర్ తయారు చేయవచ్చు. ముందుగా ఉపయోగించిన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను సేకరించి, వాటిలోని మూతలు, లేబుళ్లు తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని రంగు, నాణ్యత ఆధారంగా వేరు చేసి శుభ్రం చేస్తారు.
అనంతరం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. ఈ ముక్కలను కరిగించి, ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా సన్నని తంతువులుగా తయారుచేస్తారు. వాటిని ఫైబర్గా మార్చి నూలు తయారు చేస్తారు. ఈ నూలుతోనే టీ షర్టులు, స్పోర్ట్స్ దుస్తులు, జాకెట్లు, బ్యాగులు వంటి అనేక వస్తువులను తయారుచేస్తారు.
ఎలాంటి బట్టలు తయారవుతాయి?
రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్తో తయారైన పాలిస్టర్ ఫైబర్ను టీ షర్టులు, స్పోర్ట్స్ వేర్, రన్నింగ్ జాకెట్లు, స్వెటర్లు, ట్రాక్ ప్యాంట్లు, ఫ్లీస్ జాకెట్లు వంటి వాటిలో ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాదు బ్యాగులు, టోపీలు, షూస్లోని కొన్ని భాగాలు, కార్పెట్లు, ఇతర ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తుల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. కొన్ని దుస్తులను పూర్తిగా రీసైకిల్ పాలిస్టర్తో తయారుచేస్తే, మరికొన్నింటిలో కాటన్ లేదా ఇతర ఫైబర్లతో కలిపి ఉపయోగిస్తారు.
ఈ బట్టలను వేసుకుంటే శరీరానికి ఏం కాదా?
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో తయారైన బట్టలు కాబట్టి వాటిని ధరిస్తే చర్మానికి హాని జరుగుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించి తయారుచేసిన రీసైకిల్ పాలిస్టర్ దుస్తులు వేసుకోవడం వల్ల పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను నేరుగా ముక్కలుగా చేసి దుస్తులుగా ఉపయోగించరు. వాటిని చాలా ప్రాసెస్ చేసి ఫైబర్గా మారుస్తారు. అయితే అన్ని రీసైకిల్ దుస్తులు ఒకే నాణ్యతతో తయారవుతాయని చెప్పలేం. తయారీలో ఉపయోగించే రంగులు, రసాయనాలు, ఫినిషింగ్ పదార్థాలు, నాణ్యత నియంత్రణ వంటి అంశాలు కూడా ముఖ్యమే. కొందరికి పాలిస్టర్ దుస్తులు వేసుకున్నప్పుడు చెమట ఎక్కువగా పట్టడం, చర్మంపై రాపిడి లేదా దురద వంటి ఇబ్బందులు కలగవచ్చు.