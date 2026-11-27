ఇరాన్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర కేవలం రూ.2 నుండి రూ.5 రూపాయలలోపే (భారత కరెన్సీలో) ఉంటుంది.
వెనిజులాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర కూడా రూ.3 నుండి రూ.5 లోపు ఉంటుంది.
అంగోలాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.25-30 లోపు ఉంటుంది. ఆఫ్రికాలో అతి చౌకగా పెట్రోల్ లభించే దేశం అంగోలా.
కువైట్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర 30-35 రూపాయల లోపు ఉంటుంది.
అల్జీరియాలో కూడా లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.30-35 లోపు ఉంటుంది.
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