Fact: ఇంజనీరింగ్ తప్పిదంతో ఈ బబుల్ ర్యాప్ పుట్టిందని తెలుసా.? స్ట్రెస్ బస్టర్ వెనుక ఆసక్తికర కథ
Fact: డెలికేట్ వస్తువులను బబుల్ ర్యాప్తో ప్యాక్ చేస్తారని తెలిసిందే. వీటిలో ఉండే చిన్న చిన్న గాలి బుడగలను పగలగొట్టడం చాలామందికి సరదాగా ఉంటుంది. అయితే ఈ బబుల్ ర్యాప్ ఒక తప్పిదం వల్ల పుట్టిందని మీకు తెలుసా.?
1957లో ప్రారంభమైన ప్రయోగం
బబుల్ ర్యాప్ కథ 1957లో అమెరికాలో ప్రారంభమైంది. అమెరికాకు చెందిన ఇద్దరు ఇంజినీర్లు అల్ఫ్రెడ్ ఫీల్డింగ్, మార్క్ చవానెస్ న్యూజెర్సీలోని ఒక గ్యారేజీలో కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నారు. గోడలకు అతికించేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లాస్టిక్ వాల్పేపర్ తయారు చేయడం వాళ్ల లక్ష్యం. దీంతో గోడలకు కొత్త స్టైల్ ఇవ్వాలని వారు భావించారు. ఈ ప్రయత్నంలో వారు రెండు ప్లాస్టిక్ షీట్లను ఒక యంత్రంతో కలిపే ప్రయత్నం చేశారు.
యంత్రంలో జరిగిన చిన్న తప్పిదం
ప్రయోగం జరుగుతున్న సమయంలో యంత్రంలో చిన్న లోపం వచ్చింది. దాంతో రెండు ప్లాస్టిక్ షీట్ల మధ్య చిన్న చిన్న గాలి బుడగలు చిక్కుకుపోయాయి. బయటకు వచ్చిన షీట్ సాదా ప్లాస్టిక్లా కాకుండా గాలి నిండిన బుడగలతో కనిపించింది. వాల్పేపర్గా చూస్తే ఇది పూర్తిగా విఫలమైన ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే గోడపై బుడగలతో ఉన్న ప్లాస్టిక్ పెట్టుకోవాలని ఎవరికీ ఆసక్తి లేదు.
వాల్పేపర్గా పూర్తిగా విఫలం
ఈ కొత్త మెటీరియల్ను వారు మార్కెట్లో వాల్పేపర్గా అమ్మేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ వినియోగదారులు దీనిని పూర్తిగా తిరస్కరించారు. దాంతో ఈ ఇద్దరు ఇంజినీర్లు దీనికి మరొక ఉపయోగం కనుగొనాలని ప్రయత్నించారు. తర్వాత వారు దీనిని గ్రీన్ హౌస్లలో ఉష్ణోగ్రతను నిలబెట్టడానికి ఉపయోగించవచ్చని భావించారు. కానీ ఈ ఆలోచన కూడా మార్కెట్లో పనిచేయలేదు. కొన్ని సంవత్సరాలు ఈ ఆవిష్కరణ ఉపయోగం లేని వస్తువుగా పక్కన పడిపోయింది.
IBM కంప్యూటర్తో మారిన పరిస్థితి
1960లో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారింది. అప్పుడు IBM కంపెనీ 1401 అనే కంప్యూటర్ను విడుదల చేసింది. ఇది చాలా సున్నితమైన యంత్రం కావడంతో ఒక చోట నుంచి మరో చోటికి తరలించడం పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. ఆ సమయంలో మార్క్ చవానెస్ ఈ గాలి బుడగల ప్లాస్టిక్ను IBM కంపెనీకి చూపించాడు. IBM ఇంజినీర్లు వెంటనే అర్థం చేసుకున్నారు. ఈ గాలి బుడగలు షాక్ను తగ్గించే కుషన్లా పనిచేస్తాయి. దాంతో కంప్యూటర్లను సురక్షితంగా పంపించేందుకు ఈ మెటీరియల్ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.
ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకున్న బబుల్ ర్యాప్
IBM ద్వారా ఉపయోగం ప్రారంభమైన తర్వాత బబుల్ ర్యాప్కు భారీ డిమాండ్ వచ్చింది. కంప్యూటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, గాజు సామగ్రి వంటి సున్నితమైన వస్తువులను రక్షించేందుకు కంపెనీలు దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగించడం ప్రారంభించాయి. తర్వాత సీల్డ్ ఎయిర్ కార్పొరేషన్ అనే కంపెనీ దీనికి అధికారికంగా “Bubble Wrap” అనే ట్రేడ్మార్క్ ఇచ్చింది. ఈరోజుల్లో ఈ-కామర్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ పెరగడంతో బబుల్ ర్యాప్ లేకుండా పార్సెల్ పంపడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది. ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే… బబుల్ ర్యాప్ బుడగలను పగలగొట్టడం వల్ల వచ్చే శబ్దం, చేతివేళ్ల కదలికలు మన ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అందుకే చాలా మందికి ఇది ఒక చిన్న స్ట్రెస్ బస్టర్గా మారింది.