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- Salt Lake: ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఉప్పు నీటి చెరువు ఇది.. ఇందులో మనుషులు దూకితే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Salt Lake: ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఉప్పు నీటి చెరువు ఇది.. ఇందులో మనుషులు దూకితే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Salt Lake: ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న సాల్ట్ లేక్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? మొత్తం ఉప్పుతో కూడిని ఈ సరస్సు లో మనుషులు మునిగితే జరిగే విచిత్రం ఏంటి? ఏం జరుగుతుంది? ఆ లేక్ లో చిత్రాలేంటి?
ఉప్పు నీటి చెరువు
సాధారణంగా మనుషులు నీటిలోకి దిగితే కొంతసేపటికి మునిగిపోతారు. ఈత వచ్చినవారు మాత్రమే నీటిపై తేలుతూ ఉండగలరు. కానీ ఇథియోపియాలోని ఓ ఉప్పు సరస్సులో మాత్రం ఈత రాకపోయినా మనుషులు సులభంగా నీటిపై తేలిపోతారు. పుస్తకం చదువుతున్నా, చేతిలో వస్తువులు పట్టుకున్నా నీటిలో మునిగిపోకుండా కనిపిస్తారు. చూడటానికి ఇదేదో మాయాజాలంలా అనిపించినా, దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన శాస్త్రీయ కారణం ఉంది.
నీటిలో తేలడానికి కారణం..
ఈ సరస్సు నీటిలో సాధారణ నీటి కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఉప్పు కరిగి ఉంటుంది. నీటిలో ఉప్పు పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ దాని సాంద్రత (Density) కూడా పెరుగుతుంది. ఫలితంగా ఆ నీరు మనిషి శరీరంపై సాధారణ నీటి కంటే ఎక్కువ తేలే బలాన్ని (Buoyant Force) కలిగిస్తుంది. అందువల్ల మనిషి శరీరం నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోకుండా పైకి తేలుతుంది. ఇలాంటి అనుభవమే ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన డెడ్ సీ (Dead Sea)లోనూ కనిపిస్తుంది. అయితే ఈత రాని వారు కూడా తేలగలగడం అంటే ప్రమాదం లేదని కాదు. నీటిని మింగడం, కళ్లలో పడటం వల్ల తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కలగవచ్చు.
డెడ్ సీతో పోల్చదగిన ఉప్పు సరస్సు
ఇథియోపియాలోని అఫార్ ప్రాంతంలో ఉన్న అఫ్డెరా సరస్సు (Lake Afdera) డనాకిల్ డిప్రెషన్లోని ప్రముఖ ఉప్పు సరస్సుల్లో ఒకటి. ఈ సరస్సు సముద్ర మట్టానికి దిగువన ఉంది. ఇక్కడి నీటిలో లీటరుకు సుమారు 160 గ్రాముల వరకు ఉప్పు ఉన్నట్లు గతంలో నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో నమోదైంది. ఇక ఇదే ప్రాంతంలోని అసాలే సరస్సు (Lake Assale) నీటిలో ఉప్పు సాంద్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఎండల తీవ్రతతో పెరిగే ఉప్పు నిల్వలు
ఈ ప్రాంతంలో వర్షపాతం చాలా తక్కువ. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో సరస్సులోని నీరు వేగంగా ఆవిరవుతుంది. కానీ నీటిలో కరిగి ఉన్న ఉప్పు మాత్రం మిగిలిపోతుంది. ఇలా సంవత్సరాల తరబడి ఉప్పు పేరుకుపోవడంతో ఇక్కడ విస్తారమైన ఉప్పు మైదానాలు ఏర్పడ్డాయి. తెల్లటి ఉప్పు పొరలతో ఈ ప్రాంతం మంచుతో కప్పుకున్న ప్రదేశంలా కనిపిస్తుంది.
స్థానికులకు జీవనాధారం
ఈ సరస్సులు పర్యాటక ఆకర్షణలే కాకుండా స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి కూడా కల్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అఫార్ తెగకు చెందిన ప్రజలు తరతరాలుగా ఉప్పు సేకరణను జీవనోపాధిగా చేసుకుంటున్నారు. సరస్సు నీటిని ప్రత్యేకమైన తొట్లలోకి పంపించి సూర్యరశ్మితో ఆవిరి చేస్తారు. మిగిలిన ఉప్పును సేకరించి విక్రయిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉప్పు దిమ్మెలను ఒంటెలపై ఎక్కించి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తారు.
పర్యాటకులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఇక్కడి నీటిలో ఉప్పు శాతం అధికంగా ఉండటంతో కళ్లలో పడినా, నోటిలోకి వెళ్లినా తీవ్రమైన మంట, అసౌకర్యం కలగవచ్చు. అలాగే ప్రాంతంలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల స్థానిక గైడ్ల సూచనలు పాటించడం, రక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం. ఇథియోపియాలోని ఈ ఉప్పు సరస్సులు ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతాలకు నిదర్శనం. మనుషులను నీటిపై తేల్చే శక్తి నుంచి వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే వనరు వరకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు వీటిలో దాగి ఉన్నాయి.