Mystery Temple: ఈ శివాలయం దగ్గర రాళ్ల నుంచి ఢమరుక శబ్ధాలు.. ఇంకెన్నో వింతలు
Mystery Temple: మనదేశంలో శివాలయాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆసియాలోనే అత్యంత ఎత్తైన దేవాలయం.. ఈ జటోలి శివాలయం. ఈ దేవాలయం చూసేందుకు వెళితే ఎన్నో రకాల వింతలు చూడొచ్చు.
అత్యంత ఎత్తయిన దేవాలయం
జటోలీ శివాలయం.. ఆసియాలోనే అత్యంత ఎత్తైన దేవాలయం. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సోలన్ నగరానికి సమీపంలో వెలసిన అత్యంత ప్రసిద్ధమైన దివ్యక్షేత్రం. ఆసియాలోనే అత్యంత ఎత్తైన శివాలయాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఈ మహాక్షేత్ర చరిత్ర ఎంతో విశిష్టమైనది. గతంలో ఈ ప్రాంతం శివయ్య విశ్రాంతి స్థలంగా భావించబడుతుండేది. ఇక్కడికి విచ్చేసిన సిద్ధ సన్యాసి స్వామి కృష్ణానంద పరహంస మార్గదర్శకత్వంలో ఆలయ నిర్మాణం మొదలైంది. దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల శ్రమ తర్వాత రెండు వేల పదమూడు నాటికి ఈ కట్టడం పూర్తయింది.
స్పటిక లింగం
ఈ శివుడి ఆలయ శిల్పకళా వైభవం భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. సుమారు నూట పన్నెండు అడుగుల ఎత్తున మూడు పిరమిడ్ రూపంలో నిర్మితమైన శిఖరం చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఈ కట్టడంలో వాడిన విశేషమైన రాళ్లను తట్టగానే దేవుడి డమరు మోగినట్లు వినసొంపైన శబ్దం రావటం ఒక అద్భుతమైన రహస్యం. గర్భగుడిలో సూర్యకిరణాలను ఆకర్షించే స్వచ్ఛమైన స్ఫటిక లింగం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇది ఆలయ ప్రాంగణం నిండా సానుకూల శక్తిని, దివ్యమైన ప్రశాంతతను వ్యాపింపజేస్తుంది.
పవిత్ర కొలనులో స్నానం
ఈ ఆలయ ఉత్తర భాగంలో ఉన్న పవిత్ర కొలను చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. పూర్వం నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు స్వామి వారి తపస్శక్తితో త్రిశూల ప్రయోగం ద్వారా ఈ నీటిధార పుట్టిందని స్థానికుల విశ్వాసం. గంగాజలంతో సమానంగా భావించే ఈ పవిత్ర జలాలను సేవించడం వల్ల అనేక చర్మ వ్యాధులు నయమవుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ప్రతిఏటా వేలాది మంది యాత్రికులు ఈ అద్భుత ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని దర్శించుకుని దైవ కృపకు పాత్రులవుతుంటారు.