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పడుకుని ఫోన్, ట్యాబ్స్లో సినిమాలు చూస్తుంటారా.? మీ కోసమే ఈ క్రేజీ గ్యాడ్జెట్
Overhead Bed Stand: చాలా మందికి ఫోన్లలో, ట్యాబ్స్లో సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే చేతిలో పట్టుకుని చూడడం వల్ల మెడ నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అయితే ఓవర్హెడ్ బెడ్ స్టాండ్తో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ఈ స్టాండ్ ఉపయోగాలు ఇవే..
ఫోన్, ట్యాబ్లెట్ రెండింటినీ ఒకేసారి ఉపయోగించుకోవచ్చు
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్లో BIJASANI పేరుతో ఈ ఓవర్హెడ్ బెడ్ స్టాండ్ అందుబాటులో ఉంది. ధర విషయానికొస్తే ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర రూ. 4999కాగా ప్రస్తుతం 20 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 3999కి లభిస్తోంది. ఈ స్టాండ్లో రెండు వేర్వేరు క్లిప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్మార్ట్ఫోన్ కోసం, మరొకటి ట్యాబ్లెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. వీటిని ఒకే స్టాండ్కు అమర్చుకుని రెండు పరికరాలను ఒకేసారి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు ట్యాబ్లెట్లో సినిమా చూస్తూనే ఫోన్లో మెసేజ్లకు సమాధానాలు ఇవ్వవచ్చు. పదేపదే ఒక పరికరాన్ని తీసి మరొకటి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఫోన్ క్లిప్ 6.3 నుంచి 9.5 సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఉన్న పరికరాలకు సరిపోతుంది. ట్యాబ్లెట్ క్లిప్ 14 నుంచి 22 సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఉన్న పరికరాలను పట్టుకోగలదు.
ఎత్తు, వెడల్పును అవసరానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవచ్చు
ఈ స్టాండ్లో ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. టెలిస్కోపిక్ పోల్స్ సాయంతో 33 నుంచి 53 సెంటీమీటర్ల వరకు ఎత్తును మార్చుకోవచ్చు. అలాగే స్టాండ్ ఆర్మ్ను 55 నుంచి 92 సెంటీమీటర్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. మంచం, సోఫా, టేబుల్ వంటి వాటిపై ఉపయోగించేటప్పుడు మనకు అనుకూలమైన దూరం, ఎత్తులో ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లెట్ను అమర్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల స్క్రీన్ను చూడటానికి పదేపదే ముందుకు వంగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
360 డిగ్రీల రొటేషన్ సౌకర్యం
ఈ స్టాండ్లోని జాయింట్లు 360 డిగ్రీల వరకు తిరిగేలా రూపొందించారు. దీంతో ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లెట్ను నిలువుగా, అడ్డంగా ఏ విధంగానైనా అమర్చుకోవచ్చు. వీడియోలు చూడటం, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడటం, ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడం వంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా స్క్రీన్ కోణాన్ని మార్చుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సిన కోణంలో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత అలాగే ఉంచుకునేలా లాకింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎక్కువసేపు ఒకే యాంగిల్లో పరికరాన్ని చూడటం సులభమవుతుంది.
మడతపెట్టి సులభంగా భద్రపరుచుకోవచ్చు
ఈ స్టాండ్ను ఉపయోగించడం పూర్తయిన తర్వాత కేవలం కొన్ని సెకన్లలో మడతపెట్టుకోవచ్చు. మడతపెట్టిన తర్వాత ఇంట్లో ఎక్కువ స్థలం అవసరం ఉండదు. బెడ్ పక్కన, అల్మారాలో లేదా గోడకు అమర్చిన హుక్పై భద్రపరుచుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి 40 సెంటీమీటర్ల వెడల్పుతో T ఆకారంలో ఉండే బేస్ ఇచ్చారు. ఇందులో యాంటీ స్లిప్ ఫీట్లు ఉండటంతో స్టాండ్ కదలకుండా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లెట్ను తాకినప్పుడు కదలికలు తగ్గేలా ఈ డిజైన్ రూపొందించారు.
సినిమాల నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసుల వరకు ఎన్నో ఉపయోగాలు
BIJASANI Overhead Bed Standను కేవలం మంచంపై పడుకుని వీడియోలు చూడటానికే కాకుండా అనేక పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. OTT సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు చూడటం, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడటం, ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడం, మొబైల్ గేమ్స్ ఆడటం వంటి వాటికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. వంటలు చేసేటప్పుడు వీడియోలను చూడటానికి, ప్రొడక్టుల ఫొటోలు లేదా వీడియోలను పై నుంచి చిత్రీకరించడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీలో మడతపెట్టే స్టాండ్, రెండు టెలిస్కోపిక్ పోల్స్, ఎక్స్టెండబుల్ ఆర్మ్, ఫోన్ క్లిప్, ట్యాబ్లెట్ క్లిప్, స్టోరేజ్ లూప్, అవసరమైన ఫిట్టింగ్స్ ఉంటాయి. 4 నుంచి 12.9 అంగుళాల పరిమాణం ఉన్న పరికరాలను ఉపయోగించుకునేలా దీనిని రూపొందించారు.