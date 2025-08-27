Thanks, Thankyou ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి.? ఎప్పుడు ఏది వాడాలి.?
ప్రతీ రోజూ మనం ఉపయోగించే పదాల్లో థ్యాంక్స్ ఒకటి. అయితే థ్యాంక్స్, థ్యాంక్యూ రెండింటినీ వాడుతుంటాం. మరి ఈ రెండు ఒకే అర్థాన్నిచ్చినా.. ఉపయోగించే సందర్భాలు మాత్రం వేరుగా ఉంటాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్థం
ఎవరి నుంచైనా సహాయం పొందిన సమయంలో థ్యాంక్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కృతజ్ఞతను తెలియజేసే సమయంలో థ్యాంక్స్ను ఉపయోగిస్తుంటాం.
* Thanks → అనధికారిక (informal) రూపం. అంటే స్నేహితులు, కుటుంబం లేదా చాలా దగ్గర సంబంధాల మధ్య ఎక్కువగా వాడతారు.
* Thank you → అధికారిక (formal) రూపం. అంటే పెద్దలతో, అపరిచితులతో, ఉద్యోగ సంబంధాల్లో లేదా గౌరవం చూపాల్సిన సందర్భాల్లో వాడతారు.
ఎప్పుడేది ఉపయోగిస్తారు.?
* స్నేహితులు / దగ్గరి వాళ్లతో మాట్లాడే సమయంలో → “Thanks” అనడం సహజం, ఎందుకంటే అది కాస్త క్యాజువల్.
* టీచర్స్/ Boss / Clients / Elders → “Thank you” అనడం మంచిది, ఎందుకంటే అది మరింత మర్యాదగా వినిపిస్తుంది.
పదబంధాల్లో తేడా
* Thanks → “Thanks a lot”, “Many thanks”, “Thanks buddy” లాంటి పదబంధాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
* Thank you → “Thank you very much”, “Thank you so much”, “Thank you for your support” లాంటివి అధికారిక వాడకం.
ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్
* స్నేహితుడికి ఈమెయిల్ చేసే సమయంలో → “Thanks for sharing” అనడం సరైనది.
* ప్రొఫెషనల్ మెయిల్ చేసే సమయంలో → “Thank you for your response” అని వాడాలి. అంటే రాసే సమయంలో కూడా “Thanks” casualగా, “Thank you” professionalగా ఉపయోగిస్తారు.
ఎమోషనల్ ఇంపాక్ట్
* Thanks → తేలికైన కృతజ్ఞత (quick gratitude). ఉదాహరణ: ఎవరైనా నీకు ఒక చిన్న సహాయం చేసినప్పుడు.
* Thank you → గాఢమైన కృతజ్ఞత (deep gratitude). ఉదాహరణ: ఎవరైనా నీ కోసం సమయం, శ్రమ చేసినందుకు.