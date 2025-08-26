- Home
Numerology: ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏమవుతారు.. 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు పూర్తి వివరాలు.
జ్యోతిషశాస్త్రం మాత్రమే కాదు, సంఖ్యాశాస్త్రం కూడా మన వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పగలదు. మనం పుట్టిన తేదీ ఏది అనేది, మన స్వభావం, ఆలోచన, ప్రతిభ, భవిష్యత్తు దిశ గురించి సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఇక్కడ 1 నుంచి 31 వరకు పుట్టినవారి స్వభావం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
1, 10, 19, 28న పుట్టినవారు
* నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు
* కొత్త ఆలోచనలు చేసే ప్రతిభ ఉంటుంది
* తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి
* ఇతరులకు స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు.
* శక్తివంతంగా, ధైర్యంగా వ్యవహరిస్తారు
* స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు
* కళాత్మక దృక్పథం కలిగి ఉంటారు
* ప్రపంచాన్ని విభిన్నంగా చూస్తారు
2, 11, 20, 29న పుట్టినవారు
* ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
* సమస్యల పరిష్కారం చేయడంలో నైపుణ్యం ఉంటుంది
* సున్నితమైన మనసు కలిగి ఉంటారు.
* సృజనాత్మకతతో నిండివుంటారు
* కుటుంబం, స్నేహితుల పట్ల ప్రేమతో ఉంటారు
* మానసికంగా బలమైనవారు
* ప్రశాంతమైన క్షణాలను ఇష్టపడతారు
* విశ్వాసపాత్రులుగా, దయగలవారిగా నిలుస్తారు
3, 12, 21, 30న పుట్టినవారు
* సున్నితమైన, ఆశావాద స్వభావం ఉంటుంది.
* అందరినీ ఆకర్షించే శక్తి వీరి సొంతం.
* బోధించడం, జ్ఞానం పంచుకోవడం ఇష్టం
* సామాజికంగా చురుకుగా ఉంటారు
* ఇతరుల నుంచి ప్రేరణ పొందుతారు.
* ఇతరులను ప్రోత్సహించే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది.
* సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది
* ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంటారు
4, 13, 22, 31న పుట్టినవారు
* తప్పు ఒప్పుకునే గుణం ఉంటుంది.
* సంపదను క్రమబద్ధంగా నిర్వహిస్తారు
* వ్యవస్థీకృతంగా పనులు చేస్తారు
* రక్షణాత్మక, విశ్వసనీయ వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు.
* నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేస్తారు
* కుటుంబాన్ని ముఖ్యంగా భావిస్తారు
* అన్ని విధానాలకు మద్దతు ఇస్తారు
5, 14, 23న పుట్టినవారు
* ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు.
* ప్రయాణాలు చేయడం అంటే ఇష్టం
* హాస్యభరిత స్వభావం కలిగి ఉంటారు.
* వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను ఎక్కువగా విలువ ఇస్తారు
* తెలివైనవారు, కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు
* ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలను ప్రయత్నిస్తారు
* సాహసయాత్రలు చేయడంలో ఆనందిస్తారు
* క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని ఇష్టపడతారు
6, 15, 24న పుట్టినవారు
* రక్షణాత్మక స్వభావం కలిగి ఉంటారు.
* ప్రకృతిపట్ల మమకారం ఉంటుంది.
* నమ్మదగిన వ్యక్తిత్వం
* చదవడం, నేర్చుకోవడం ఇష్టం
* మంచి శ్రోతలు, సహాయపడే మనసు
* వైద్య, వైద్యం వంటి రంగాల్లో ఆసక్తి
* జీవితంలోని మంచి విషయాలను ఆస్వాదిస్తారు
* ఆధ్యాత్మికత, ధ్యానం పట్ల ఆకర్షితులు
7, 16, 25న పుట్టినవారు
* ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి ఉంటుంది.
* ఒంటరిగా ఉండటాన్ని ఇష్టపడతారు
* తెలివైనవారు, సిగ్గుపడే స్వభావం ఉంటుంది.
* సమస్యలను పరిష్కారించడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు.
* సత్యానికి విలువ ఇస్తారు
* మతం, విశ్వ రహస్యాలపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు
8, 17, 26న పుట్టినవారు
* డబ్బు సంపాదించడంలో నైపుణ్యం
* ఆశయాలు కలిగిన నాయకులు
* సమయాన్ని వృథా చేయరు
* విశ్లేషణాత్మక దృష్టి కలిగి ఉంటారు
* అందరికీ అంకితం చేసే స్వభావం
* బలమైన ధోరణి
* వీరు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి
* సానుకూల జీవితం గడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు
9, 18, 27న పుట్టినవారు
* కరుణ, దయ ఎక్కువగా ఉంటుంది
* ఇతరులకు స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తులు
* నమ్మదగిన, తీర్పులేని స్వభావం
* ప్రపంచంలో మార్పు తేవాలని కోరుకుంటారు
* కళాత్మకత, ఆదర్శవాదం కలిగి ఉంటారు
* ఆకర్షణీయమైన ధైర్యవంతులు
* పరిస్థితి అసలు విషయాన్ని గుర్తించగలరు