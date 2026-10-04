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- Bhavani island: కృష్ణా నది మధ్యలో అందమైన ద్వీపం ‘భవాని ఐలాండ్’.. దసరా సెలవుల్లో ఓ ట్రిప్పేయండి
Bhavani island: కృష్ణా నది మధ్యలో అందమైన ద్వీపం ‘భవాని ఐలాండ్’.. దసరా సెలవుల్లో ఓ ట్రిప్పేయండి
Bhavani island: కృష్ణా నది మధ్యలో ఉంటుంది భవానీ ద్వీపం. ఇక్కడ రెండు రోజులు ట్రిప్ వేస్తే వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్లినట్టు అనిపిస్తోంది. ఈ ద్వీపంలో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఏమిటి?
భవానీ ద్వీపం ప్రత్యేకత
విజయవాడలోని కృష్ణా నది ఒడిలో దాదాపు 133 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది భవానీ ఐలాండ్. విజయవాడ వెళ్లే ప్రతి పర్యాటకుడూ తప్పక చూడాల్సిన ఒక అద్భుతమైన నదీ ద్వీపం ఇది. నగర సందడికి దూరంగా, చుట్టూ స్వచ్ఛమైన నీరు, పచ్చని ప్రకృతితో నిండిన ఈ ప్రదేశం వారాంతపు విహారయాత్రలకు ఇది అదిరిపోతుంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి నగరంలోని పున్నమి ఘాట్ లేదా బెర్మ్ పార్క్ నుండి బోటులో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆ చల్లని నదిపై 10-15 నిమిషాల బోటు ప్రయాణమే మీ ట్రిప్ను ఆహ్లాదంగా మారుస్తుంది.
ద్వీపంలో ఏమేమి ఉంటాయి?
సాహసాలు, వినోదం కోరుకునే పర్యాటకులకు భవనీ ద్వీపం ఒక స్వర్గమనే చెప్పాలి. స్పీడ్ బోట్లు, జెట్ స్కీ, బనానా రైడ్స్ వంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్తో పాటు జిప్ లైన్, రోప్ క్లైంబింగ్ లాంటి యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ సరదాగా గడపడమే కాకుండా, పర్యాటకులు నదీ తీరంలో వేడివేడిగా లభించే స్థానిక ఆంధ్ర రుచులు, ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధ రొయ్యల వేపుడును ఆస్వాదించవచ్చు. నైట్ స్టే ప్లాన్ చేసుకునే వారి కోసం ఏపీ టూరిజం వారి హరిత రిసార్ట్స్, ప్రత్యేకమైన ట్రీ హౌస్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
చూసేందుకు మంచి సమయం
ఈ ద్వీపాన్ని సందర్శించడానికి అక్టోబర్ నుండి మార్చి మధ్య కాలం అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల ట్రిప్లో భవానీ ఐలాండ్తో పాటు సమీపంలోని ప్రసిద్ధ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం, సాయంత్రం వేళల్లో వెలుగులతో మెరిసిపోయే ప్రకాశం బ్యారేజ్, చారిత్రక ఉండవల్లి గుహలను కూడా సులభంగా సందర్శించవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్లో కుటుంబంతో లేదా స్నేహితులతో సరదాగా గడపడానికి ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన పర్యాటక ప్రదేశం.