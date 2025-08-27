Astrology: సెప్టెంబర్లో ఈ రాశి వారు జాగ్రత్త.. మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకోవాలి
మరో మూడు రోజుల్లో కొత్త నెలలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే నెలలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో తీవ్ర మార్పులు జరగనున్నాయి. మరి కుంభ రాశి వారికి సెప్టెంబర్లో ఎలా ఉండనుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కెరీర్, విద్య
ఈ నెల ప్రారంభంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నా, కుటుంబం నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే ఉన్నతాధికారుల ప్రశంస పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితి
మొదటి వారాల్లో వ్యాపారం నెమ్మదిగా నడిచినా, మధ్యలో వేగం పుంజుకుని మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. పెద్ద ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. రెండవ భాగంలో డాక్యుమెంట్స్ పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. పెట్టుబడుల్లో తొందరపడకపోవడం మంచిది. సహనం, వ్యూహం ఈ నెల ఆర్థిక విజయానికి కీలకంగా మారుతాయి.
కుటుంబం, సంబంధాలు
ఈ నెలలో కుటుంబంలో అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. తండ్రి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ అవసరం. ప్రియమైన వారితో తగాదాలు రాకుండా ఓపికగా వ్యవహరించాలి. మాటలలో సున్నితత్వం పాటిస్తే సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. కుటుంబం కలిసికట్టుగా ఉండేలా ప్రయత్నించాలి.
ప్రేమ, వివాహ జీవితం
ప్రేమ విషయాలు, వివాహ సంబంధాలు సాధారణ స్థాయిలో ఉంటాయి. సంతోషకర వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి భాగస్వామితో సరైన సంభాషణ అవసరం. రాజీ, అర్ధం చేసుకోవడం ఈ నెలలో దాంపత్య బంధాన్ని బలపరుస్తాయి. ప్రేమజంటలు ఒకరికి ఒకరు సమయం కేటాయించడం వల్ల అపార్థాలు తొలగుతాయి
ఆరోగ్యం విషయంలో..
నెల చివరిలో ఒత్తిడి, అలసట వేధించే అవకాశం ఉంది. ఆహారంలో నియమం పాటించి, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తండ్రి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి సుందరకాండ పారాయణం చేయడం మంచిది. ఇది మానసిక ప్రశాంతతను, ధైర్యాన్ని అందిస్తుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు జ్యోతిష్య పండితులు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించినవే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.