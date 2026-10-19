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- Telugu Saying: అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు! ఈ సామెత అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా?
Telugu Saying: అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు! ఈ సామెత అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా?
Telugu Saying: “అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు” అనే సామెతను మన పెద్దల దగ్గర ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినే ఉంటాం. ఈ సామెతలో అల్లుడు, అంగడి, శని అనే పదాల వెనుక ఆసక్తికరమైన భావం దాగి ఉంది. ఈ సామెత అర్థం ఏంటో, ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారో చూద్దాం.
తెలుగు సామెతల అర్థాలు
తెలుగు భాషలో సామెతలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. మన పూర్వీకులు తమ జీవిత అనుభవాలను, సమాజంలో గమనించిన పరిస్థితులను, మనుషుల ప్రవర్తనను చిన్నచిన్న మాటల్లోనే అద్భుతంగా వివరించారు. అలాంటి సామెతల్లో ఒకటి “అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు” అనే సామెత. ఈ సామెతను పెద్దలు సరదాగా మాట్లాడేటప్పుడు, ఒకరి పరిస్థితిని వివరించేటప్పుడు తరచుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కావాల్సినవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నా వాటిని అనుభవించలేని పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఈ మాట గుర్తుకొస్తుంది. అయితే ఈ సామెతలో అంగడి, అల్లుడు, శని అనే పదాలు ఎందుకు వచ్చాయి? వీటి వెనుక ఉన్న భావం ఏంటి? నేటి జీవితానికి ఈ సామెత ఎలా వర్తిస్తుంది? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సామెత అసలు అర్థం
సామెతలోని పదాలను గమనిస్తే ముందుగా “అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా” అనే మాట కనిపిస్తుంది. అంగడి అంటే దుకాణం లేదా మార్కెట్. అక్కడ కావాల్సిన వస్తువులన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయని ఈ మాట సూచిస్తుంది. అంటే కొరత ఏమీ లేదు, అవసరమైనవి పొందడానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. “అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు” అనే మాట ఈ పరిస్థితికి ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపు ఇస్తుంది. సాధారణంగా అల్లుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతనికి రకరకాల వంటకాలు పెట్టి మర్యాద చేయడం మన సంప్రదాయాల్లో కనిపిస్తుంది. అలాంటి అల్లుడి ముందు ఎన్నో రుచికరమైన పదార్థాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని తినలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుంది? అన్న భావాన్ని ఈ సామెత సరదాగా వ్యక్తపరుస్తుంది. ఇక్కడ శని అనే పదం అడ్డంకి, ప్రతికూల పరిస్థితి లేదా అనుకోని ఇబ్బందికి ప్రతీకగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సామెతలో దాగి ఉన్న సత్యం
ఈ సామెతకు ప్రధాన అర్థం మన చుట్టూ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం లేకపోవడం. కొన్నిసార్లు మనకు కావాల్సినవి అన్నీ ఉంటాయి. డబ్బు ఉంటుంది, మంచి ఉద్యోగం ఉంటుంది, సౌకర్యవంతమైన ఇల్లు ఉంటుంది, మన చుట్టూ సహకరించే వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు. అయినప్పటికీ ఏదో ఒక కారణంతో మనం కోరుకున్న సంతోషాన్ని పొందలేకపోతాం. ఒకరికి మంచి జీతం ఉన్నా ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తినలేకపోవచ్చు. మరొకరికి ప్రయాణాలు చేయడానికి డబ్బు ఉన్నా సమయం దొరకకపోవచ్చు. ఇంకొకరికి మంచి వ్యాపార అవకాశం ఎదురైనా సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ సామెతను ఉపయోగించవచ్చు.
నేటి కాలంలో సామెత ప్రాధాన్యం
మన రోజువారీ జీవితంలో ఈ సామెతకు సరిపోయే ఉదాహరణలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి. ఒక విద్యార్థికి చదువుకోవడానికి మంచి పుస్తకాలు, కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్ వంటి సదుపాయాలు అన్నీ ఉన్నా ఏకాగ్రత లేకపోతే ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేడు. మరోవైపు, తక్కువ సదుపాయాలు ఉన్న విద్యార్థి కష్టపడి చదివి మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అవకాశాలు ఉన్నా వాటిని అందిపుచ్చుకోలేని పరిస్థితిని ఈ సామెత ద్వారా వివరించవచ్చు.
ఒక పరిస్థితి గురించి సరదాగా చెప్పడానికి..
కుటుంబ జీవితంలోనూ ఈ సామెతను సరదాగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇంట్లో ఎన్నో రకాల వంటకాలు చేసినా, వాటిని తినాల్సిన వ్యక్తికి ఉపవాసం ఉండాల్సి రావచ్చు. ఒక వేడుకకు వెళ్లాలని ఎంతో ఆశపడినా అనుకోని పని వల్ల వెళ్లలేకపోవచ్చు. ఒక పండగకు కొత్త బట్టలు కొనుక్కున్నా అనారోగ్యం కారణంగా వేడుకలో పాల్గొనలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో “అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని” అని అంటారు. అయితే ఈ సామెతను ఇతరులను ఎగతాళి చేయడానికి కాకుండా, పరిస్థితిలోని వైరుధ్యాన్ని సరదాగా చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తే మరింత సహజంగా ఉంటుంది.