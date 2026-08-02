Castor Oil: ఆముదాన్ని ఇలా వాడారంటే జుట్టు పట్టు కుచ్చులా మారిపోతుంది
Castor Oil: ఆముదం నూనెను ప్రాచీన కాలం నుంచి చర్మం, జుట్టు కోసం వాడుతున్నారు. ఈ నూనె చర్మానికి తేమను అందించి పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే జుట్టును కూడా పట్టుకుచ్చుల్లా మెరిసేలా చేస్తుంది.
ఆముదం నూనెతో ఉపయోగాలు
ఆముదం నూనె ప్రాచీన కాలం నుంచి మనం వాడుతున్న ఒక అద్భుతమైన నూనె. ఇది చర్మానికి సహజ మాయిశ్చరైజర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది పొడి చర్మం ఉన్న వారు ఆముదం నూనెను రాసుకుంటే అది చర్మంపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. తద్వారా చర్మంలోని తేమ ఆవిరైపోకుండా అడ్డుకుని, చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తుంది. ఆముదంలో ఉండే మాయిశ్చరైజింగ్ గుణాలు చర్మం తిరిగి కోలుకోవడానికి, కణజాలం త్వరగా రిపేర్ కావడానికి సాయపడతాయి. చిన్న చిన్న గాయాలకు ఆముదం నూనె రాయవచ్చు. కానీ గాయాలు మరీ లోతువి అయితే మాత్రం వైద్యులను సంప్రదించాలి.
పొడి జుట్టుకు కండిషనర్
మీ జుట్టు మరీ పొడిగా ఉంటే ఆముదం నూనెను ప్రయత్నించండి. దీన్ని మాడుకు పట్టేలా రాసి మసాజ్ చేసుకోవాలి, ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లపై ఒక పలుచని పూతలా ఈ నూనె ఏర్పడుతుంది. జుట్టు పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల జుట్టు చిట్లడం తగ్గి, మృదువుగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
మాడుకు తేమ
కొంతమంది తలపై ఉన్న మాడు పొడిబారి పోయి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు కొద్దిగా ఆముదం నూనెను మాడుకు రాసుకోవాలి. ఇది మాడుకు అవసరమైన తేమను అందిస్తుంది. అలాగని మరీ ఎక్కువగా వాడితే జుట్టు జిడ్డుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మితంగా వాడాలి.
కనుబొమ్మలకు
కనుబొమ్మలు పలుచగా ఉన్నవారు ఆముదం రాయడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగా ఉంటుంది. వాటికి తేమ అంది ఎంతో అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అయితే ఆముదం కనుబొమ్మల పెరుగుదలను కూడా పెంచుతుందని అంటారు.