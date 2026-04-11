- Chiranjeevi: చిరంజీవి దరిదాపుల్లోకి కూడా ఎవరూ రాలేరు..వాటిని గుర్తు చేస్తూ తేల్చి చెప్పేసిన యంగ్ హీరో
Chiranjeevi: చిరంజీవి దరిదాపుల్లోకి కూడా ఎవరూ రాలేరు..వాటిని గుర్తు చేస్తూ తేల్చి చెప్పేసిన యంగ్ హీరో
చిరంజీవి దరిదాపుల్లోకి కూడా ఎవరు రాలేదు అంటూ ఓ యంగ్ హీరో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని సన్నివేశాలని గుర్తు పెట్టుకుని మరీ చిరంజీవిపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి టాలీవుడ్ లో ఎందరో యువ హీరోలకు, నటీనటులకు ఆదర్శం. చిరంజీవి ఇన్సిపిరేషన్ తో చాలా మంది టాలీవుడ్ లో రాణిస్తున్నారు. కొందరికి చిరంజీవి డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం. మరికొందరికి ఆయన కామెడీ టైమింగ్ అంటే ఇష్టం. మరికొందరికి చిరంజీవి చేసిన క్లాసిక్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం. యంగ్ హీరో సంతోష్ శోభన్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సంతోష్ శోభన్ వర్షం డైరెక్టర్ శోభన్ కొడుకు అనే సంగతి తెలిసిందే. ఏక్ మినీ కథ, పేపర్ బాయ్, కపుల్ ఫ్రెండ్లీ లాంటి చిత్రాలతో రాణిస్తున్నాడు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంతోష్ శోభన్ చిరంజీవిలో తనకు విపరీతంగా నచ్చిన అంశాన్ని రివీల్ చేశారు.
ఎవ్వరూ బాస్ దరిదాపుల్లోకి కూడా రాలేరు
సంతోష్ శోభన్ మాట్లాడుతూ.. తాగుబోతుగా నటించే సీన్స్ లో ఎవ్వరూ బాస్ దరిదాపుల్లోకి కూడా రాలేరు అని అన్నారు. జైచిరంజీవా సినిమాలో వేణుమాధవ్ తో కలసి తాగుబోతుగా నటించే సీన్స్, అందరివాడు మూవీలోని సన్నివేశాలని సంతోష్ శోభన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
బాస్ చితక్కొట్టేశారు
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంలో బాస్ చితక్కొట్టేశారు. ఆయన్ని అంత ఎనెర్జిటిక్ గా చూస్తుంటే ఎంత ముచ్చటేసిందో అని సంతోష్ శోభన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
సినిమా అభిమాని బయటకు వస్తున్నాడు
చిరంజీవి గారిని గుర్తు చేసుకుంటే అలాంటి సన్నివేశాలతో పాటు రుద్రవీణ, ఆపద్భాందవుడు లాంటి సినిమాలు కూడా గుర్తుకు వస్తాయని శోభన్ తెలిపారు. ఆ సినిమాలో చిరంజీవి గారిది ఏం నటన.. గుర్తు చేసుకుంటేనే నాలోని సినిమా అభిమాని బయటకు వస్తున్నాడు అని శోభన్ అన్నారు.