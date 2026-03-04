- Home
Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ, మెగాస్టార్ చిరంజీవి మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద మూడు దశాబ్దాలుగా తీవ్ర పోటీ ఉన్నప్పటికీ, నిజ జీవితంలో వీరిద్దరూ మంచి స్నేహితులు. చిరంజీవి నటించిన సినిమాల్లో బాలయ్యకు అత్యంత ఇష్టమైన సినిమా ఏదో తెలుసా?
ఆ సినిమా అంటే బాలయ్యకు ప్రాణం..
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో నందమూరి బాలకృష్ణ, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు. మూడు దశాబ్దాల నుంచి వీరిద్దరి మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ ఉంది. వీరి సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయంటే థియేటర్ల వద్ద అభిమానుల సందడి, గొడవలు మామూలే. అయితే, వెండితెరపై పోటీ ఎలా ఉన్నా, నిజ జీవితంలో మాత్రం బాలయ్య, చిరు ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉంటారు.
బాలయ్యకు ఇష్టమైన 'జగదేకవీరుడు':
చిరంజీవి నటించిన చిత్రాల్లో బాలకృష్ణకు ఇష్టమైన సినిమా 'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి'. ఈ సినిమా తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమని బాలయ్య పలు సందర్భాల్లో కొనియాడారు. ఈ చిత్రంలోని మేకింగ్ స్టైల్, చిరంజీవి నటన ఆయనకు చాలా ఇష్టమట. అలాగే చిరంజీవి కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన 'ఖైదీ' సినిమా కూడా తనకు ఎంతో ఇష్టమని బాలయ్య తెలిపారు.
'అన్ స్టాపబుల్' షోలో కూడా..
'అన్ స్టాపబుల్' షోలో కూడా చిరంజీవి గురించి బాలయ్య గొప్పగా మాట్లాడిన సందర్బాలు లేకపోలేదు. చిరంజీవి సినిమాల్లో ఉండే పోరాటాలు, డ్యాన్స్లు, ఆయన చూపించే గ్రేస్ అంటే తనకు చాలా గౌరవమని చెప్పారు. వీరిద్దరూ తరచుగా కలుసుకున్నప్పుడు ఒకరి సినిమాల్లోని ప్లస్, మైనస్ పాయింట్ల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటారట.
చిరుకు ఇష్టమైన బాలయ్య సినిమాలు
కేవలం బాలయ్య మాత్రమే కాదు, చిరంజీవి కూడా నందమూరి హీరో సినిమాలను ఇష్టపడుతుంటారు. బాలకృష్ణ నటించిన 'నరసింహ నాయుడు', 'సమరసింహారెడ్డి' చిత్రాలు అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని చిరంజీవి పలుమార్లు మీడియా ముందు వెల్లడించారు. ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచిన ఈ ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల్లో బాలయ్య నటనను చిరు ప్రశంసించారు.
వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న..
ఏళ్లు గడుస్తున్నా వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ పరస్పర గౌరవం, స్నేహమే వారిని అగ్ర స్థానంలో నిలబెడుతుందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇద్దరు అగ్ర హీరోల మధ్య ఉన్న ఈ ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం అభిమానులకు కూడా ఒక మంచి మెసేజ్ అందిస్తోందని చెప్పొచ్చు.