- Prabhas: ప్రభాస్ ఆ డిజాస్టర్ సినిమా వదులుకుని కెరీర్ కాపాడుకున్నాడు.. ఎన్టీఆర్ అడ్డంగా దొరికిపోయాడు
Prabhas: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తన కెరీర్లో 'సింహాద్రి', 'కిక్' లాంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలను వదులుకున్నారు. అయితే, ఒక భారీ డిజాస్టర్ సినిమాను రిజెక్ట్ చేయడం మాత్రం ఆయన తీసుకున్న అత్యంత తెలివైన నిర్ణయమని అభిమానులు అంటుంటారు.
ప్రభాస్ కెరీర్లో బెస్ట్ డెసిషన్
పాన్-ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, 'బాహుబలి'కి ముందు ప్రభాస్ కథల ఎంపికలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయని, ఆయన 'సింహాద్రి', 'ఆర్య', 'కిక్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను మిస్ చేసుకున్నారని అభిమానులు అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ, తన కెరీర్లో ఒక భారీ డిజాస్టర్ సినిమాను రిజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ప్రభాస్ అత్యంత తెలివైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని చాలామంది కొనియాడుతున్నారు.
శక్తి పీఠాల కథ - ప్రభాస్ రిజెక్షన్
దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ 'కంత్రి' సినిమా తర్వాత ప్రభాస్కు రెండు కథలు వినిపించారట. ఒకటి 'బిల్లా', రెండోది 'శక్తి'. మెహర్ రమేష్ చెప్పిన 'శక్తి' కథ ప్రభాస్కు పెద్దగా నచ్చలేదు. అందులోని ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ అంత కన్విన్సింగ్గా అనిపించకపోవడంతో, ఆయన సేఫ్గా స్టైలిష్ యాక్షన్ మూవీ అయిన 'బిల్లా'ను ఎంచుకున్నారు. ప్రభాస్ నిర్ణయం సరైనదేనని 'బిల్లా' సాధించిన విజయం నిరూపించింది. అందులో ప్రభాస్ను మెహర్ రమేష్ చూపించిన స్టైలిష్ విధానం అందరికీ నచ్చింది.
ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్
మెహర్ రమేష్ను నమ్మి అదే 'శక్తి' కథను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఓకే చేశారు. భారీ బడ్జెట్తో, శక్తి పీఠాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా విఫలమైంది. తారక్ కెరీర్లో ఇది ఒక మాయని మచ్చగా నిలిచిపోవడమే కాకుండా, నిర్మాత అశ్విని దత్కి భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది. ఆ సినిమా దెబ్బకు అశ్విని దత్ ఏడేళ్ల పాటు ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రభాస్ తెలివైన నిర్ణయం
ఒకవేళ ప్రభాస్ 'శక్తి' సినిమా చేసి ఉంటే, ఆయన కెరీర్ గ్రాఫ్ పూర్తిగా పడిపోయేదని విశ్లేషకులు భావిస్తారు. 'సింహాద్రి', 'ఆర్య' లాంటి హిట్స్ వదులుకున్నా బాధపడని అభిమానులు, 'శక్తి' వంటి డిజాస్టర్ను వదులుకున్నందుకు మాత్రం ప్రభాస్ను అభినందిస్తున్నారు.
కెరీర్కు శ్రీరామరక్ష..
మెహర్ రమేష్ ఆ తర్వాత చేసిన 'షాడో', 'భోళా శంకర్' వంటి సినిమాలు కూడా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో, ప్రభాస్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన కెరీర్కు శ్రీరామరక్షగా మారిందని చెప్పవచ్చు. మొత్తానికి, ఒక్కోసారి కొన్ని సినిమాలను వదులుకోవడం కూడా కెరీర్లో పెద్ద ప్లస్ అవుతుందని ప్రభాస్ నిరూపించారు.