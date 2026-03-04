- Home
రంగుల పండుగ హోలీ దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతోంది. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ రంగుల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్లు హోలీని గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. కానీ, కొందరు స్టార్లకు మాత్రం ఈ పండుగంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు.
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో హోలీ
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో ఏళ్లుగా హోలీ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కొన్ని పాత హోలీ పార్టీలు ఇప్పటికీ జనాలకు గుర్తున్నాయి. అయినా, కొందరు సెలబ్రిటీలకు మాత్రం హోలీ అంటే ఇష్టం లేదు.
తాప్సీ పన్నూ
తాప్సీ పన్నూ రంగుల పండుగ హోలీకి దూరంగా ఉంటారట. వార్తల ప్రకారం, ఆమె కుటుంబంలో కూడా ఎవరూ హోలీ ఆడటానికి ఇష్టపడరు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున కూడా తాప్సీ తన పనిలో బిజీగా ఉంటారు.
కరీనా కపూర్
కరీనా కపూర్ తాత రాజ్ కపూర్ హోలీ పార్టీలను ప్రజలు ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటారు. కానీ, కరీనాకు మాత్రం హోలీ ఆడటం ఇష్టం లేదు. దీనికి కారణం చాలా ఎమోషనల్. తన తాతయ్య మరణం తర్వాత ఆమె రంగులు ఆడటం మానేశారని చెబుతారు.
టైగర్ ష్రాఫ్
టైగర్ ష్రాఫ్కు కూడా హోలీ ఆడటం ఇష్టం లేదు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో, హోలీ రోజున నీటిని వృధా చేయడం తనకు నచ్చదని అతను చెప్పాడు. అందుకే కెమికల్ రంగులకు కూడా దూరంగా ఉంటాడు.
రణ్వీర్ సింగ్
రణ్వీర్ సింగ్ కూడా హోలీ ఆడటానికి ఇష్టపడడు. అతను చాలా శుభ్రతను ఇష్టపడతాడని, అందుకే రంగులకు దూరంగా ఉంటాడని చెబుతారు. హోలీ రోజున అతను ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాడు.
కృతి సనన్
నిజానికి కృతి సనన్కు రంగుల పండుగ హోలీ అంటే ఇష్టం. కానీ చర్మం పాడవుతుందనే భయంతో రంగులకు దూరంగా ఉంటుంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా హెర్బల్ రంగులను మాత్రం వాడుతుంది.
జాన్ అబ్రహం
జాన్ అబ్రహంకు హోలీ ఆడటం అస్సలు నచ్చదు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో, ఈ పండుగ పేరుతో ప్రజలు ఒకరినొకరు తప్పుగా వాడుకుంటారని అతను చెప్పాడు. అలాగే, కెమికల్ రంగుల వల్ల నష్టం కూడా జరుగుతుందని అన్నాడు.
రణ్బీర్ కపూర్
రణ్బీర్ కపూర్కు కూడా హోలీ ఆడటం ఇష్టం లేదు. వార్తల ప్రకారం, సినిమాలో ఏదైనా హోలీ సీన్ ఉంటే, అది చేయడానికి అతను చాలా ఇబ్బంది పడతాడు.
