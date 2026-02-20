- Home
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా టీజర్ వచ్చేసింది. మార్చి 19న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. టీజర్లో యష్ ను చూసిన అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంతకీ అందులో ఏముంది?
యష్ టాక్సిక్ సినిమా టీజర్ ..
కేజీఎఫ్ చేసిన చాలా కాలం తరువాత.. యష్ నటించిన మరో మూవీ ‘టాక్సిక్’ ఈ సినిమా టీజర్ తాజాగా రిలీజైంది. భారీ అంచనాల మధ్య మార్చి 19న ఈసినిమా విడుదల కానుంది. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న ఈ పాన్-వరల్డ్ సినిమాకు గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
టీజర్ కు భారీ రెస్పాన్స్..
గతంలో వచ్చిన యశ్ క్యారెక్టర్ టీజర్ పెద్ద హిట్టయింది. ఆ టీజర్ను ఐదు భాషల్లో రిలీజ్ చేశారు. "అందరినీ ఎదిరించి బతకలేం" అనే డైలాగ్ ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచింది.
రచ్చ రచ్చ చేసిన రాకింగ్ స్టార్..
టీజర్లో "ఈసారి యుద్ధమే వేరు" అనే డైలాగ్ ఉంది. యశ్ ఇందులో వైలెంట్ కింగ్గా గర్జించాడు. 1 నిమిషం 55 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ టీజర్, యశ్ను డ్యూయల్ షేడ్లో చూపిస్తూ ఆసక్తి రేపుతోంది.
టీజర్ తో భయపెడుతోన్న టాక్సిక్ టీమ్..
ఈ టీజర్ మొత్తం యాక్షన్, ఫైట్స్, రక్తపాతంతో నిండిపోయింది. ఇది చూసి చాలామంది భయపడుతున్నారు కూడా. కొన్ని యాక్షన్ సీన్లు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్నాయి. యష్ నటన అయితే అమేజింగ్.. అభిమానులు ఇది చూసి షాక్ అవుతున్నారు.
8 ఏళ్ల తరువాత యష్ విశ్వరూపం..
ఈ సినిమాలో యశ్ గడ్డం లేకుండా కనిపించాడు. 'KGF' సినిమా వచ్చి దాదాపు 8 ఏళ్లు అవుతోంది. అప్పటి నుంచి యశ్ గడ్డంతోనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు గడ్డం లేకుండా యశ్ను చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు.
విలన్ లుక్ లో యష్..
ఈ సినిమాలో యశ్ రావణుడి లాంటి లుక్లో కనిపించాడు. ఈ లుక్ను చాలామంది మెచ్చుకుంటున్నారు. టీజర్ రిలీజైన అరగంటలోనే మూడు వేలకు పైగా కామెంట్స్ వచ్చాయి.ఈ టీజర్లో యశ్ కొన్ని అసభ్య పదాలు వాడాడు. గత టీజర్లో కార్ ఛేజింగ్ సీన్ సంచలనం సృష్టిస్తే, ఈసారి యశ్ వాడిన భాష అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.