Punarnavi Bhupalam : పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్న బిగ్ బాస్ బ్యూటీ, ప్రియుడితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న పునర్నవి
బుల్లితెర, వెండితెర తారలు ఒక్కొక్కరుగా పెళ్లి పీటలెక్కుతున్నారు. తెలుగు బిగ్ బాస్ లో పాల్గొన్న తారలు కూడా వరుసగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా పునర్నవి భూపాలం ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో..
తెలుగు ఆడియెన్స్కు పునర్నవి భూపాలం గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. రాజ్ తరుణ్, అవికా గోర్ జంటగా నటించిన ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో ఆమె తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ స్నేహితురాలి పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకులకు దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈసినిమాలో అద్భుతంగా నటించి మెప్పించిన పునర్నవి.. ఆతరువాత తెలుగులో చాలా సినిమాల్లో నటించిమెప్పించింది. కానీ ఆమెకు అనుకున్నంత గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు.
రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో ప్రేమాయణం..
టాలీవుడ్ లో పునర్నవి చేసిన సినిమాలు పెద్దగా విజయం సాధించకపోయినా.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 3లో అవకాశం రావడంతో.. మరింత గుర్తింపు పొందింది. బిగ్ బాస్ లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొన్న ఆమె, సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో లవ్ ట్రాక్ నడిపి వార్తల్లో నిలిచింది. హౌస్ లో వీరి తీరు చూసిన జనాలు.. బయటకు వచ్చిన తరువాత ప్రేమలో మునిగిపోయి.. పెళ్లి కూడా చేసుకుంటారేమో అనుకున్నారు. కానీ ఆ అనుబంధం షో ముగిసిన తర్వాత కొనసాగలేదు. హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తరువాత ఎవరి దారి వారు చూసుకున్నారు.
పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్న బిగ్ బాస్ బ్యూటీ
రీసెంట్ గా రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. మరో అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోగా.. తాజాగా పునర్నవి కూడా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. కొద్ది రోజుల క్రితం తన ప్రియుడిని అభిమానులకు పరిచయం చేసిన ఆమె, తాజాగా నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకుంది. గురువారం, ఫిబ్రవరి 19న పునర్నవి – హేమంత్ వర్మ నిశ్చితార్థ వేడుక ఇరు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అదే సందర్భంగా లగ్నపత్రిక కూడా రాసుకున్నారు.
ప్రేమించిన ప్రియుడితో పునర్నవి నిశ్చితార్థం
ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను పునర్నవి స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. నీలిరంగు చీరలో ఆమె ఎంతో అందంగా కనిపించింది. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో మాత్రం తన సింగిల్ ఫోటోలనే షేర్ చేసింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. పెళ్లి కొడుకు ఫోటోలను మాత్రం ఆమె షేర్ చేయలేదు.
పునర్నవి కాబోయే భర్త ఎవరు?
ప్రస్తుతం ఈ నిశ్చితార్థ వేడుకకు సంబంధించిన చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, నెటిజన్లు పునర్నవికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే పునర్నవికి కాబోయే వరుడు హేమంత్ వర్మ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్, ట్రావెలర్ అని తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం.