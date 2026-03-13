CSK Copyright Case: CSKకు షాకిచ్చిన సన్ టీవీ.. జైలర్, కూలీ మ్యూజిక్ వివాదం.. మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు!
ఐపీఎల్ సందడి
ఐపీఎల్ సందడి మొదలవకముందే, సినిమా, క్రికెట్ మధ్య ఓ పెద్ద న్యాయపోరాటం మొదలైంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) తమ కొత్త యాడ్లో సన్ పిక్చర్స్ కాపీరైట్ ఉన్న మ్యూజిక్ను వాడటంతో ఈ వివాదం చెలరేగింది.
'జైలర్', 'జైలర్ 2', 'కూలీ' సినిమాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్
సన్ టీవీ మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు
తమ అనుమతి లేకుండా 'జైలర్', 'జైలర్ 2', 'కూలీ' సినిమాల మ్యూజిక్ను కమర్షియల్ యాడ్స్కు వాడటం కాపీరైట్ చట్టానికి విరుద్ధమని సన్ టీవీ మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు వేసింది. ముఖ్యంగా 'జైలర్' సినిమాలోని రజినీ ఫేమస్ డైలాగ్ 'హుకుం', 'కూలీ' టీజర్ మ్యూజిక్ను CSK వీడియోల్లో వాడారు. అనుమతి లేకుండా వాడిన మ్యూజిక్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయ వివరాలు చెప్పాలని, తమకు నష్టపరిహారంగా రూ.1 కోటి చెల్లించాలని సన్ పిక్చర్స్ తమ పిటిషన్లో కోరింది.
CSKకు నోటీసులు
ఈ కేసును విచారించిన కోర్టు, CSKకు నోటీసులు పంపింది. ఈ నేపథ్యంలో, సన్ పిక్చర్స్ వేసిన కేసు ఈరోజు మద్రాస్ హైకోర్టులో విచారణకు వచ్చింది. CSK తరఫు లాయర్ వాదిస్తూ, ఆ మూడు సినిమాల పాటలను అనుమతి లేకుండా వాడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, ఆ వీడియోలను పూర్తిగా తొలగించామని తెలిపారు.