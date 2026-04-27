Toxic Movie: బోల్డ్ సీన్లు, రొమాన్స్.. మహిళా దర్శకురాలు చూపించే విధానం కొత్తగా ఉంది, యశ్ కామెంట్స్
'టాక్సిక్' సినిమా డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ గురించి హీరో యశ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఒక గ్యాంగ్స్టర్ కథలో శృంగారం, బోల్డ్ సీన్లను ఒక మహిళా దర్శకురాలు చూపించే విధానం చాలా కొత్తగా ఉందని, అది తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని యశ్ చెప్పాడు.
14
Image Credit : KVN Production
బోల్డ్ సీన్
ఒక గ్యాంగ్స్టర్ కథలో శృంగారం, కోరికలను ఒక మహిళ ఎలా చూపించగలదో గీతూ మోహన్దాస్ నుంచి తెలుసుకున్నాను' అని రాకింగ్ స్టార్ యశ్ అన్నాడు. 'టాక్సిక్' సినిమాలోని బోల్డ్ సీన్లు, డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్పై యశ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
24
Image Credit : KVN Production
గ్యాంగ్స్టర్ కథ
యాక్షన్తో నిండిన గ్యాంగ్స్టర్ కథలను మగ దర్శకులు మాత్రమే తీయగలరని ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక అభిప్రాయం ఉంది. కానీ 'టాక్సిక్' సినిమాతో డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ ఆ అభిప్రాయాన్ని తప్పు అని నిరూపించారు. ఒక మహిళా దర్శకురాలి కోణంలో భారీ గ్యాంగ్స్టర్ కథను చూడటం చాలా కొత్తగా, ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
34
Image Credit : stockPhoto
పూర్తిగా భిన్నం
ఈ సినిమాలోని బోల్డ్ సీన్ల గురించి కూడా చాలా చర్చ జరుగుతోంది. గీతూ మోహన్దాస్కు తన కథపై చాలా నమ్మకం ఉంది. ప్రేమ, కోరిక, శృంగారాన్ని ఒక మహిళ స్క్రీన్పై ఎంత విభిన్నంగా, అర్థవంతంగా చూపించగలదో షూటింగ్ సమయంలో నేను తెలుసుకున్నాను. మగ దర్శకులతో పోలిస్తే, ఒక మహిళ అలాంటి భావాలను, సన్నివేశాలను చూపించే విధానం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.
44
Image Credit : kvn productions
పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు
గీతూ ఒక అద్భుతమైన రచయిత్రి కూడా. నేను ఆమె నుంచి చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్' సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. ఈ సినిమా జూన్ 4న విడుదల కానుంది.
