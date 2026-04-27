Ram Charan: ఆల్రెడీ మహేష్ సినిమాతో దెబ్బ పడింది, రాంచరణ్ సినిమా కూడా ఫ్లాపై ఉంటే.. ఎలా తిట్టేవారో తెలుసా ?
మహేష్ బాబు సినిమాలో చేసిన తప్పు వల్ల అది ఫ్లాప్ అయింది. కానీ మొండిగా రాంచరణ్ సినిమాకి కూడానా రిస్క్ చేశాడు ఆ దర్శకుడు. ఇంతకీ ఆ సినిమాలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఉన్న క్రేజీ పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్స్ లో సుకుమార్ ఒకరు. టాలీవుడ్ లో ఎలాగూ ఆయన అగ్ర దర్శకుడు. పుష్ప మూవీతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో కూడా అగ్ర దర్శకుల్లో ఒకరిగా మారారు. సుకుమార్ కూడా కొన్ని ఫ్లాప్ సినిమాలు చేశారు.
ఏదో ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది
తాను బాగా నమ్మి తప్పకుండా హిట్ అవుతుంది అనుకుని నిరాశపరిచిన ఓ చిత్రం గురించి సుకుమార్ మాట్లాడారు. ఆ మూవీ మరేదో కాదు మహేష్ బాబుతో భారీ బడ్జెట్ లో తెరకెక్కించిన 1 నేనొక్కడినే. ఈ చిత్రాన్ని నేను బాగా నమ్మాను. సినిమా షూట్ చేసే టైంలో నాకు ఎంజాయ్ మెంట్ ఉండదు. ఏదో ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది. నేను హ్యాపీగా ఉండేది సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే.
డిప్రెషన్ కి గురయ్యాను
1 నేనొక్కడినే చిత్రం కోసం అంత కష్టపడ్డప్పటికీ సరైన రిజల్ట్ రాకపోవడంతో డిప్రెషన్ కి గురయ్యాను అని సుకుమార్ తెలిపారు. మహేష్ బాబు పాత్రకి మానసిక సమస్య పెట్టడం వల్లే ఈ చిత్రం ఫ్లాప్ అయింది అని అంతా విమర్శించారు. కానీ నేను అది ఒప్పుకోను. ఆ సమస్యని బాగా చూపించి ఉంటే బావుండేది అని నమ్ముతాను. దానిని కన్విన్సింగ్ గా చెప్పలేకపోయాను అని సుకుమార్ అన్నారు.
చెప్పే విధానం బావుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది
రంగస్థలం చిత్రంలో కూడా రాంచరణ్ కి ఒక సమస్య పెట్టాను. చెవిటివాడిగా చూపించాను. రంగస్థలం ఫ్లాప్ అయి ఉన్నా అదే అనే వారు. రాంచరణ్ కి ప్రాబ్లెమ్ పెట్టడం వల్లే ఫ్లాప్ అయింది అని. కానీ ఏ సమస్య అయినా మనం చెప్పే విధానం బావుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది అని సుకుమార్ అన్నారు.
రాంచరణ్ నటనకు ప్రశంసలు
రంగస్థలం చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. రాంచరణ్ నటనకు ప్రశంసలు కురిశాయి. రంగస్థలం చిత్రంతో సుకుమార్ దర్శకత్వ ప్రతిభ ఏంటో మరోసారి అభిమానులకు, ఇండస్ట్రీకి తెలిసింది.