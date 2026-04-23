- Toxic: గన్స్తో గూజ్ బంప్స్ తెప్పించే కుంగ్ ఫూ ఫైట్స్.. టాక్సిక్ కోసం యష్ కొత్త యాక్షన్ ప్లాన్..
Toxic: గన్స్తో గూజ్ బంప్స్ తెప్పించే కుంగ్ ఫూ ఫైట్స్.. టాక్సిక్ కోసం యష్ కొత్త యాక్షన్ ప్లాన్..
యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అద్భుతంగా ఉండాలనేది నా కోరిక. అందుకే జే.జె పెర్రీ లాంటి గొప్ప యాక్షన్ డైరెక్టర్ను కలిసి ఆయనతో సమయం గడిపాను అని రాకింగ్ స్టార్ యష్ అన్నారు. 'టాక్సిక్' సినిమాలోని యాక్షన్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు ఆయన షేర్ చేసుకున్నారు.
యాక్షన్ సీక్వెన్సుల పై యష్ కామెంట్స్..
యాక్షన్ ప్రధానంగా సాగే ‘టాక్సిక్’ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్సుల గురించి యష్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. జే.జె పెర్రీతో యాక్షన్ డైరెక్షన్ చేయించడానికి గల కారణాన్ని కూడా తెలిపారు. జూన్ 4న ఈ సినిమా విడుదల కానుండగా, ఈ మూవీలోని యాక్షన్ గురించి యశ్ చెప్పిన మాటలు
యష్ కొత్త యాక్షన్ ప్లాన్..
యష్ మాట్లాడుతూ… ‘’ఈ సినిమాలో మేము 'గన్-ఫూ' అనే కొత్త యాక్షన్ను పరిచయం చేస్తున్నాం. మీరు కుంగ్-ఫూ ఫైట్స్ గురించి విని ఉంటారు. ఇది గన్స్తో కుంగ్-ఫూ స్టైల్లో చేసే యాక్షన్ ప్లాన్. ఈ ప్రయత్నం యాక్షన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్తుంది''. అని అన్నారు.
యాక్షన్ అద్భుతంగా రావాలని..
‘’యాక్షన్ అద్భుతంగా రావాలన్నది నా కోరిక. అందుకే, జే.జె పెర్రీ అనే గొప్ప యాక్షన్ డైరెక్టర్ను కలిసి ఆయనతో సమయం గడిపాను. ఆ సమయంలో ఆయన నా బాడీ లాంగ్వేజ్ను గమనించి, దానికి తగ్గట్టుగా యాక్షన్ సీక్వెన్సులు కంపోజ్ చేశారు. అది సినిమాకు ఒక కొత్త డైమెన్షన్ ఇచ్చింది. అయితే, ఏ యాక్షన్ సీన్ కూడా కథకు సంబంధం లేకుండా ఉండదు, కథతో పాటే సాగుతుంది.'' అని యష్ అన్నారు.
ಹೊಸ ಆಯಾಮ
ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలకు ఒక కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు. మనిషిలోని క్రూరత్వాన్ని ఎమోషనల్ లెవెల్లో, ఎన్నో లేయర్స్లో చూపించారు.