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- Udhayanidhi Stalin: తంజావూర్ సభలో ఏం జరిగింది? ఉదయనిధి స్టాలిన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు?
Udhayanidhi Stalin: తంజావూర్ సభలో ఏం జరిగింది? ఉదయనిధి స్టాలిన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు?
Udhayanidhi Stalin: నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ను చెన్నైలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తంజావూర్ సభలో ఏం జరిగింది? ఎందుకు అరెస్టు చేశారు? ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
త్రిష పై కామెంట్స్ రచ్చ.. ఉదయనిధి అరెస్ట్తో తమిళనాడు పొలిటికల్ హీట్
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేత, డీఎంకే (DMK) యువజన విభాగం కార్యదర్శి ఉదయనిధి స్టాలిన్ను పోలీసులు మంగళవారం ఉదయం అరెస్ట్ చేశారు. ప్రముఖ నటి త్రిషను ఉద్దేశించి బహిరంగ సభలో అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో పోలీసులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు.
చెన్నై నీలాంగరై ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత
చెన్నైలోని నీలాంగరై ప్రాంతంలో ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్ నివాసానికి మంగళవారం ఉదయాన్నే తంజావూరు ఈస్ట్ పోలీస్ బృందం, చెన్నై పోలీసులతో కలిసి చేరుకుంది. పోలీసులు ఆయనను కస్టడీలోకి తీసుకునే సమయంలో అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో డీఎంకే కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. ఉదయనిధి భార్య కిృతిక ఉదయనిధి, సీనియర్ డీఎంకే నేత మా. సుబ్రమణియన్ పోలీసులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. అయితే పోలీసులు ఉదయనిధిని పోలీస్ వాహనంలోకి తీసుకెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఆయన నవ్వుతూ కనిపిస్తూ, ఈ అరెస్ట్ ఒక జొక్ అని, దీనిని న్యాయపరంగానే ఎదుర్కొంటానని మీడియాకు చెప్పారు.
తంజావూరు సభలో అసలు ఏం జరిగింది?
కావేరీ నదీ జలాల వివాదంపై తమిళనాడు ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలిపేందుకు సోమవారం (ఆగస్టు 3) తంజావూరులో డీఎంకే ఒక భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సభలో మాట్లాడిన ఉదయనిధి స్టాలిన్, ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేశారు. కావేరీ నీటి బొట్టు కూడా తమిళనాడుకు రాకపోయినా సీఎం స్పందించడం లేదని మండిపడ్డారు. ఆ సమయంలో జనాలు 'త్రిష.. త్రిష' అని నినాదాలు చేశారు. దానికి స్పందించిన ఉదయనిధి, డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు. ఇవి నటి త్రిషను అవమానించేలా ఉన్నాయని టీవీకే (TVK) పార్టీ, బీజేపీ నాయకులు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
ఉదయనిధి స్టాలిన్ పై ఏ ఏ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు?
ఈ వ్యవహారంలో టీవీకే మహిళా విభాగం నాయకురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తంజావూరు ఈస్ట్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఉదయనిధిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత లోని సెక్షన్లు 196, 192, 352, 79, 296(b), 61, 351(2)లతో పాటు తమిళనాడు మహిళల వేధింపుల నిరోధక చట్టం సెక్షన్ 4, ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 67 కింద కేసులు బుక్ చేశారు. అంతేకాకుండా జాతీయ మహిళా కమిషన్ కు కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లి చర్యలు తీసుకోవాలని టీవీకే డిమాండ్ చేసింది.
ఇది రాజకీయ కక్షతోనే.. డీఎంకే వర్గాల ఫైర్
ఉదయనిధి అరెస్ట్ను డీఎంకే పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది కేవలం కక్షసాధింపు రాజకీయాల్లో భాగమేనని డీఎంకే నేత టీకేఎస్ ఇలంగోవన్ అన్నారు. సభలో ఉదయనిధి కేవలం విజయ్ వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపారని, త్రిష పేరును ఆయన అసలు ప్రస్తావించలేదని స్పష్టం చేశారు. కాగా, ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించినందుకు కాదు, ఒక మహిళను బహిరంగంగా అవమానించినందుకే అరెస్ట్ చేశారని టీవీకే నేత అమెరికై నారాయణన్ అన్నారు.
At what was projected as a farmers protest, Udhayanidhi Stalin made an unnecessary, vulgar and double meaning comment about actress Trisha in front of thousands of men. pic.twitter.com/EvqkGrHKie
— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) August 3, 2026
ఉదయనిధికి రిమాండ్.. హైకోర్టులో పిటిషన్
అరెస్ట్ అనంతరం ఉదయనిధి స్టాలిన్ను పోలీసులు తంజావూరుకు తరలిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు, ఈ చట్టవిరుద్ధ అరెస్ట్ను సవాలు చేస్తూ, తక్షణ ఉపశమనం కోసం ఉదయనిధి తరఫు లాయర్లు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్పై మద్రాస్ హైకోర్టు మధ్యాహ్నం విచారణ జరపనుంది.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against actor Trisha and CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/JUk7cpaTdG
— ANI (@ANI) August 4, 2026