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- Jason Sanjay: చిన్నప్పుడు అన్నీ గొడవలే, దూరమయ్యాకే ప్రేమేంటో తెలిసింది.. చెల్లిపై జాసన్ సంజయ్ ఎమోషనల్ కామెంట్
Jason Sanjay: చిన్నప్పుడు అన్నీ గొడవలే, దూరమయ్యాకే ప్రేమేంటో తెలిసింది.. చెల్లిపై జాసన్ సంజయ్ ఎమోషనల్ కామెంట్
తమిళనాడు సీఎం, హీరో విజయ్ కొడుకు, 'సిగ్మా' సినిమా డైరెక్టర్ జాసన్ సంజయ్.. తన చెల్లెలు దివ్యా సాషా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. వాళ్లిద్దరి మధ్య బంధం ఎలాంటిదో ఓపెన్గా చెప్పేశాడు.
చెల్లి సాషా గురించి జాసన్ సంజయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ సినిమాలకు గుడ్ బై చెబుతుండగా, ఆయన కొడుకు .జాసన్ సంజయ్ 'సిగ్మా' సినిమాతో డైరెక్టర్గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో సందీప్ కిషన్ హీరో. ఈ మూవీ అప్డేట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో, సినిమా ప్రమోషన్లలో జాసన్ ఇస్తున్న ఇంటర్వ్యూలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, తండ్రి విజయ్, ఆయన రాజకీయ ప్రవేశంపై జాసన్ మాట్లాడిన మాటలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఇప్పుడు, తన చెల్లెలు దివ్యా సాషా గురించి చెప్పిన విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
దూరమయ్యాకే ఆ ప్రేమేంటో తెలిసింది- జాసన్ సంజయ్
చిన్నప్పుడు తామిద్దరం చాలా గొడవపడేవాళ్లమని, కానీ చదువు కోసం వేర్వేరుగా ఉండటం మొదలుపెట్టాక ఒకరినొకరు మిస్ అవ్వడం మొదలైందని జాసన్ సంజయ్ చెప్పాడు. తన మొదటి సినిమా 'సిగ్మా' కథను కూడా ముందుగా దివ్యాకే చెప్పాడట. "చిన్నప్పుడు ఏదో చిన్న విషయానికే గొడవపడేవాళ్లం. కానీ, ప్రతీసారి తప్పంతా నా మీదే ఉందని ఇంట్లోవాళ్లు నమ్మేవారు. ఆ తర్వాత, చదువు కోసం మొదట నేను ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాను. కొన్నాళ్లకు నేను తిరిగొచ్చేసరికి, చెల్లి దివ్యా కూడా ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిపోయింది. ఒకే ఇంట్లో ఉండి, వేర్వేరుగా వెళ్లాకే ఒకరినొకరు ఎంత మిస్ అవుతున్నామో అర్థమైంది` అని జాసన్ సంజయ్ అన్నాడు.
సిగ్మా కథని మొదటగా దివ్యాకే చెప్పాను..
ఆ తర్వాత, వీడియో కాల్స్లో తరచుగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం. దూరం పెరిగాకే మా బంధం మరింత బలపడింది. దివ్యాకు సినిమాపై చాలా ఆసక్తి ఉంది. నా మొదటి సినిమా 'సిగ్మా' కథను ముందుగా తనకే చెప్పాను. తను ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా, నిజాయితీగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది. అందుకే, నా ఐడియాలను ముందుగా తనతోనే షేర్ చేసుకుంటాను. తను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే, దాన్ని మార్చడం చాలా కష్టం. ఎవరైనా భిన్నాభిప్రాయం చెప్పినా, తన పాయింట్ను స్పష్టంగా వివరించి ఒప్పిస్తుంది. నేను డైరెక్టర్గా పని చేయడం మొదలుపెట్టాకే, ఆ లక్షణం ఎంత ముఖ్యమో నాకు బాగా అర్థమవుతోంది," అని జాసన్ సంజయ్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు.
విజయ్, సంగీతని టెన్షన్ పెట్టిన జాసన్
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో జాసన్ సంజయ్ తన చిన్నప్పటి అల్లరి పనుల గురించి కూడా చెప్పాడు. ఒకసారి ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా రాత్రికి రాత్రే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బయటకు వెళ్లిపోయాడట. రాత్రి తన ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోయి స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వడంతో, ఉదయాన్నే పేరెంట్స్(విజయ్, సంగీత) కంగారుపడి తన కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారట. వాళ్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేంత వరకు వెళ్లారని, ఆ తర్వాత తాను ఇంటికి వచ్చాక గట్టిగా క్లాస్ పీకారని జాసన్ చెప్పాడు.